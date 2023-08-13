https://sputniknews.com.tr/20230813/uzman-paleosismolog-demirtastan-naci-gorure-halka-korku-pompalama-hakkina-sahip-degilsiniz-1074609021.html
Uzman Paleosismolog Demirtaş'tan, Naci Görür'e: 'Halka korku pompalama hakkına sahip değilsiniz'
Uzman Paleosismolog Demirtaş'tan, Naci Görür'e: 'Halka korku pompalama hakkına sahip değilsiniz'
Uzman Paleosismolog Dr. Ramazan Demirtaş, Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'ün Kayseri analizine tepki göstererek, "Hayali deprem... 13.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-13T15:54+0300
2023-08-13T15:54+0300
2023-08-13T16:35+0300
türkiye
deprem
naci görür
fay hattı
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Malatya, Diyarbakır ve Adana gibi illerde yaşanan depremlerinin ardından yaptığı açıklamalarda Kayseri'de de hareketlenmeler olacağından bahseden Prof. Dr. Naci Görür'e yanıt veren Demirtaş, "Bilinmeyen ve belirsizliklerin çok fazla olduğu, hiç bir araştırmanızın olmadığı faylar hakkında hayali deprem tehlikeleri üretip, karar vericileri-yerel yöneticileri yanlış yönlendirme, halka korku pompama hakkı ve lüksüne sahip değilsiniz. Yasal olarak verilmiş yetkiniz de yok." açıklamasını yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20230812/naci-gorur-olasi-istanbul-depreminin-tarihini-hesaplayarak-uyardi-insanimiz-olecek-1074584905.html
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deprem, naci görür, fay hattı
deprem, naci görür, fay hattı
Uzman Paleosismolog Demirtaş'tan, Naci Görür'e: 'Halka korku pompalama hakkına sahip değilsiniz'
15:54 13.08.2023 (güncellendi: 16:35 13.08.2023) Abone ol
Uzman Paleosismolog Dr. Ramazan Demirtaş, Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'ün Kayseri analizine tepki göstererek, "Hayali deprem tehlikeleri üretip halka korku pompalama hakkına sahip değilsiniz " dedi.
Malatya, Diyarbakır ve Adana gibi illerde yaşanan depremlerinin ardından yaptığı açıklamalarda Kayseri'de de hareketlenmeler olacağından bahseden Prof. Dr. Naci Görür'e yanıt veren Demirtaş, "Bilinmeyen ve belirsizliklerin çok fazla olduğu, hiç bir araştırmanızın olmadığı faylar hakkında hayali deprem tehlikeleri üretip, karar vericileri-yerel yöneticileri yanlış yönlendirme, halka korku pompama hakkı ve lüksüne sahip değilsiniz. Yasal olarak verilmiş yetkiniz de yok." açıklamasını yaptı.