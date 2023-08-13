https://sputniknews.com.tr/20230813/uskudar-belediye-baskani-universite-ogrencilerinin-giderleri-yeni-egitim-yilinda-bizden-1074614029.html
Üsküdar Belediye Başkanı: Üniversite öğrencilerinin giderleri, yeni eğitim yılında bizden
Üsküdar Belediye Başkanı: Üniversite öğrencilerinin giderleri, yeni eğitim yılında bizden
Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen, sosyal medya hesabından Üsküdar'da ikamet eden tüm üniversite öğrencilerinin yeni eğitim yılında giderlerinin belediyeleri... 13.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-13T23:14+0300
2023-08-13T23:14+0300
2023-08-13T23:14+0300
türkiye
hilmi türkmen
üsküdar
öğrenci
gider
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Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, üniversite öğrencilerine yönelik bir duyuruda bulundu. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Türkmen, Üsküdar’da ikamet eden ve kendilerine başvuran tüm üniversite öğrencilerinin giderlerinin karşılanacağını belirtti.Hilmi Türkmen açıklamasında "Üsküdar’da ikamet eden ve bize başvuran tüm üniversite öğrencilerinin ısınma (doğalgaz) ve ulaşım (İstanbulkart) giderleri, yeni eğitim yılında da bizden! Peki, “şöyle bir şey de olsa ne güzel olur Başkanım” dediğiniz neler var sevgili gençler? Önerilerinizi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
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hilmi türkmen, üsküdar, öğrenci, gider
hilmi türkmen, üsküdar, öğrenci, gider
Üsküdar Belediye Başkanı: Üniversite öğrencilerinin giderleri, yeni eğitim yılında bizden
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Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen, sosyal medya hesabından Üsküdar'da ikamet eden tüm üniversite öğrencilerinin yeni eğitim yılında giderlerinin belediyeleri tarafından karşılanacağını duyurdu.
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, üniversite öğrencilerine yönelik bir duyuruda bulundu. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Türkmen, Üsküdar’da ikamet eden ve kendilerine başvuran tüm üniversite öğrencilerinin giderlerinin karşılanacağını belirtti.
Hilmi Türkmen açıklamasında "Üsküdar’da ikamet eden ve bize başvuran tüm üniversite öğrencilerinin ısınma (doğalgaz) ve ulaşım (İstanbulkart) giderleri, yeni eğitim yılında da bizden! Peki, “şöyle bir şey de olsa ne güzel olur Başkanım” dediğiniz neler var sevgili gençler? Önerilerinizi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.