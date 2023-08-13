https://sputniknews.com.tr/20230813/uskudar-belediye-baskani-universite-ogrencilerinin-giderleri-yeni-egitim-yilinda-bizden-1074614029.html

Üsküdar Belediye Başkanı: Üniversite öğrencilerinin giderleri, yeni eğitim yılında bizden

Üsküdar Belediye Başkanı: Üniversite öğrencilerinin giderleri, yeni eğitim yılında bizden

Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen, sosyal medya hesabından Üsküdar'da ikamet eden tüm üniversite öğrencilerinin yeni eğitim yılında giderlerinin belediyeleri... 13.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-13T23:14+0300

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türkiye

hilmi türkmen

üsküdar

öğrenci

gider

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Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, üniversite öğrencilerine yönelik bir duyuruda bulundu. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Türkmen, Üsküdar’da ikamet eden ve kendilerine başvuran tüm üniversite öğrencilerinin giderlerinin karşılanacağını belirtti.Hilmi Türkmen açıklamasında "Üsküdar’da ikamet eden ve bize başvuran tüm üniversite öğrencilerinin ısınma (doğalgaz) ve ulaşım (İstanbulkart) giderleri, yeni eğitim yılında da bizden! Peki, “şöyle bir şey de olsa ne güzel olur Başkanım” dediğiniz neler var sevgili gençler? Önerilerinizi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

türkiye

üsküdar

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hilmi türkmen, üsküdar, öğrenci, gider