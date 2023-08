https://sputniknews.com.tr/20230813/turkiye-a-milli-erkek-basketbol-takimi-fiba-olimpiyat-on-eleme-turnuvasinda-yari-finalde-1074613624.html

Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'nda yarı finali garantiledi

Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'nda yarı finali garantiledi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası ikinci maçında karşılaştığı Bulgaristan'ı 104-66 yenerek 2'de 2 yaptı ve yarı finale... 13.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-13T22:26+0300

2023-08-13T22:26+0300

2023-08-13T22:34+0300

fiba

spor

türkiye a milli basketbol takımı

yarı final

bulgaristan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/0d/1074613715_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_28aed2ffd1e51154dcbc91cd73063f6a.jpg

Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası C Grubu 2. maçında Bulgaristan’ı 104-66’lık skorla mağlup ederek, 2’de 2 yaptı ve gruptan çıkmayı garantiledi. FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası C Grubu 2. maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, Sinan Erdem Spor Salonu’nda Bulgaristan ile karşı karşıya geldi. Milliler ilk periyodu 28-13, devreye de 52-22’lik skorla önde girdi. Üçüncü periyodu 81-48 üstün tamamlayan ay-yıldızlılar maçtan da 104-66'lık skorla galip ayrıldı ve 2’de 2 yaptı. Milli takım bu sonuçla gruptan çıkmayı garantiledi. Maçın en skoreri 20 sayı ile Bulgaristan Aleks Simeonov olurken, Türkiye ise Furkan Korkmaz 14 sayı ile mücadele etti. Türkiye, C Grubu 3. ve son maçında salı günü saat 20.00’de Ukrayna ile karşı karşıya gelecek.

bulgaristan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fiba, türkiye a milli basketbol takımı, yarı final, bulgaristan