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Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'nda yarı finali garantiledi
Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'nda yarı finali garantiledi
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası ikinci maçında karşılaştığı Bulgaristan'ı 104-66 yenerek 2'de 2 yaptı ve yarı finale... 13.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-13T22:26+0300
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spor
türkiye a milli basketbol takımı
yarı final
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Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası C Grubu 2. maçında Bulgaristan’ı 104-66’lık skorla mağlup ederek, 2’de 2 yaptı ve gruptan çıkmayı garantiledi. FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası C Grubu 2. maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, Sinan Erdem Spor Salonu’nda Bulgaristan ile karşı karşıya geldi. Milliler ilk periyodu 28-13, devreye de 52-22’lik skorla önde girdi. Üçüncü periyodu 81-48 üstün tamamlayan ay-yıldızlılar maçtan da 104-66'lık skorla galip ayrıldı ve 2’de 2 yaptı. Milli takım bu sonuçla gruptan çıkmayı garantiledi. Maçın en skoreri 20 sayı ile Bulgaristan Aleks Simeonov olurken, Türkiye ise Furkan Korkmaz 14 sayı ile mücadele etti. Türkiye, C Grubu 3. ve son maçında salı günü saat 20.00’de Ukrayna ile karşı karşıya gelecek.
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fiba, türkiye a milli basketbol takımı, yarı final, bulgaristan
fiba, türkiye a milli basketbol takımı, yarı final, bulgaristan

Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'nda yarı finali garantiledi

22:26 13.08.2023 (güncellendi: 22:34 13.08.2023)
© İHA / OĞUZHAN ORT-AW007645Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı,
Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2023
© İHA / OĞUZHAN ORT-AW007645
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A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası ikinci maçında karşılaştığı Bulgaristan'ı 104-66 yenerek 2'de 2 yaptı ve yarı finale yükselmeyi garantiledi.
Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası C Grubu 2. maçında Bulgaristan’ı 104-66’lık skorla mağlup ederek, 2’de 2 yaptı ve gruptan çıkmayı garantiledi.
FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası C Grubu 2. maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, Sinan Erdem Spor Salonu’nda Bulgaristan ile karşı karşıya geldi. Milliler ilk periyodu 28-13, devreye de 52-22’lik skorla önde girdi. Üçüncü periyodu 81-48 üstün tamamlayan ay-yıldızlılar maçtan da 104-66'lık skorla galip ayrıldı ve 2’de 2 yaptı. Milli takım bu sonuçla gruptan çıkmayı garantiledi.
Maçın en skoreri 20 sayı ile Bulgaristan Aleks Simeonov olurken, Türkiye ise Furkan Korkmaz 14 sayı ile mücadele etti.
Türkiye, C Grubu 3. ve son maçında salı günü saat 20.00’de Ukrayna ile karşı karşıya gelecek.
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