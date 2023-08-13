https://sputniknews.com.tr/20230813/tpaoya-ait-ham-petrolu-sattiklari-gerekcesiyle-2-supheli-tutuklandi-1074612474.html

TPAO'ya ait ham petrolü sattıkları gerekçesiyle 2 şüpheli tutuklandı

TPAO'ya ait ham petrolü sattıkları gerekçesiyle 2 şüpheli tutuklandı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) aktarma istasyonundan yükledikleri ham petrolü sattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. 13.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-13T19:54+0300

2023-08-13T19:54+0300

2023-08-13T19:54+0300

türkiye

ham petrol

türkiye petrolleri anonim ortaklığı (tpao)

petrol tankeri

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Ham petrol taşımacılığı yapan firmada çalışan M.A.D'nin kullandığı dolu tanker, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda durdu.İstasyonda durduğu TPAO tarafından GPS ile tespit edilen araç, takibe alındı.İhbar üzerine jandarma ekiplerince durdurulan tankerde inceleme yapıldı. Tankerde ham petrol yerine su olduğu belirlendi.Aktarma istasyonundan aldıkları ham petrolü sattıkları gerekçesiyle sürücü M.A.D. ile tankerde bulunan arkadaşı B.B. gözaltına alındı.Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

türkiye

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Sputnik Türkiye

ham petrol, türkiye petrolleri anonim ortaklığı (tpao), petrol tankeri