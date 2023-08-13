https://sputniknews.com.tr/20230813/tpaoya-ait-ham-petrolu-sattiklari-gerekcesiyle-2-supheli-tutuklandi-1074612474.html
TPAO'ya ait ham petrolü sattıkları gerekçesiyle 2 şüpheli tutuklandı
TPAO'ya ait ham petrolü sattıkları gerekçesiyle 2 şüpheli tutuklandı
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) aktarma istasyonundan yükledikleri ham petrolü sattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. 13.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-13T19:54+0300
2023-08-13T19:54+0300
2023-08-13T19:54+0300
türkiye
ham petrol
türkiye petrolleri anonim ortaklığı (tpao)
petrol tankeri
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Ham petrol taşımacılığı yapan firmada çalışan M.A.D'nin kullandığı dolu tanker, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda durdu.İstasyonda durduğu TPAO tarafından GPS ile tespit edilen araç, takibe alındı.İhbar üzerine jandarma ekiplerince durdurulan tankerde inceleme yapıldı. Tankerde ham petrol yerine su olduğu belirlendi.Aktarma istasyonundan aldıkları ham petrolü sattıkları gerekçesiyle sürücü M.A.D. ile tankerde bulunan arkadaşı B.B. gözaltına alındı.Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
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MIA „Rosiya Segodnya“
ham petrol, türkiye petrolleri anonim ortaklığı (tpao), petrol tankeri
ham petrol, türkiye petrolleri anonim ortaklığı (tpao), petrol tankeri
TPAO'ya ait ham petrolü sattıkları gerekçesiyle 2 şüpheli tutuklandı
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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) aktarma istasyonundan yükledikleri ham petrolü sattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Ham petrol taşımacılığı yapan firmada çalışan M.A.D'nin kullandığı dolu tanker, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda durdu.
İstasyonda durduğu TPAO tarafından GPS ile tespit edilen araç, takibe alındı.
İhbar üzerine jandarma ekiplerince durdurulan tankerde inceleme yapıldı. Tankerde ham petrol yerine su olduğu belirlendi.
Aktarma istasyonundan aldıkları ham petrolü sattıkları gerekçesiyle sürücü M.A.D. ile tankerde bulunan arkadaşı B.B. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklandı.