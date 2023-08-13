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Sicilya açıklarında göçmen teknesi battı: Bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Sicilya açıklarında göçmen teknesi battı: Bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı
İtalya'nın Sicilya Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu kaybolan 2 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı. 13.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-13T17:44+0300
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kaçak göçmenler
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İtalyan Ansa haber ajansına göre, gece saatlerinde Sicilya açıklarında göçmen teknesi battı.Olayın ardından yetkililer, teknede bulunan ve Cezayirli oldukları belirtilen 11 kişiyi kurtardı, kaybolan 2 kişi için arama kurtarma çalışmalarına başladı.İlerleyen saatlerde sahil güvenlik ekipleri, 30 yaşındaki erkeğin cansız bedenini buldu, kayıp diğer kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.Lampedusa Adası açıklarında da başka bir göçmen teknesi battı.Tekneden tamamı ekiplerce kurtarılan 45 düzensiz göçmenin Burkina Faso, Kamerun, Fildişi Sahilleri, Gambiya, Gine, Liberya, Mali ve Nijer uyruklu oldukları, Avrupa'ya geçmeye çalıştıkları belirtildi.Yetkililer, dün gece saatlerinden itibaren 390 civarında düzensiz göçmenin Lampedusa Adası'na geldiğini duyurdu.Lampedusa Adası açıklarında 9 Ağustos'ta düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin battığı ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) verilerine göre, 2014'ten bu yana Libya ve Tunus'tan İtalya'ya geçmeye çalışırken 14 bini aşkın kişi öldü ya da denizde kayboldu.
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Sicilya açıklarında göçmen teknesi battı: Bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı

17:44 13.08.2023
© AP PhotoBatan gemi
Batan gemi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2023
© AP Photo
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İtalya'nın Sicilya Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu kaybolan 2 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı.
İtalyan Ansa haber ajansına göre, gece saatlerinde Sicilya açıklarında göçmen teknesi battı.
Olayın ardından yetkililer, teknede bulunan ve Cezayirli oldukları belirtilen 11 kişiyi kurtardı, kaybolan 2 kişi için arama kurtarma çalışmalarına başladı.
İlerleyen saatlerde sahil güvenlik ekipleri, 30 yaşındaki erkeğin cansız bedenini buldu, kayıp diğer kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Lampedusa Adası açıklarında da başka bir göçmen teknesi battı.
Tekneden tamamı ekiplerce kurtarılan 45 düzensiz göçmenin Burkina Faso, Kamerun, Fildişi Sahilleri, Gambiya, Gine, Liberya, Mali ve Nijer uyruklu oldukları, Avrupa'ya geçmeye çalıştıkları belirtildi.
Yetkililer, dün gece saatlerinden itibaren 390 civarında düzensiz göçmenin Lampedusa Adası'na geldiğini duyurdu.
Lampedusa Adası açıklarında 9 Ağustos'ta düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin battığı ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.
Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) verilerine göre, 2014'ten bu yana Libya ve Tunus'tan İtalya'ya geçmeye çalışırken 14 bini aşkın kişi öldü ya da denizde kayboldu.
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