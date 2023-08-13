https://sputniknews.com.tr/20230813/rusyada-tor-hava-savunma-sisteminin-tekerlekli-sasi-ile-testleri-suruyor-1074613925.html

Rusya’da ‘Tor’ hava savunma sisteminin tekerlekli şasi ile testleri sürüyor

Rusya’da ‘Tor’ hava savunma sisteminin tekerlekli şasi ile testleri sürüyor

Rusya’da ‘Tor’ uçaksavar füze sisteminin tekerlekli altyapı ile çalışacak şekilde test edildiğini, yeni şasi ile donatılmış sistemin 2024-2025'te orduda... 13.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-13T22:42+0300

2023-08-13T22:42+0300

2023-08-13T22:42+0300

dünya

tor

uçaksavar

kalaşnikov

rusya

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Rus silah üreticisi Kalaşnikov şirketinin bünyesinde faaliyet gösteren ve ‘Tor’ hava savunma sistemlerinin yeni özelliklerini geliştiren Mıtişi Makine Yapım Fabrikası’ndan Sputnik’e yapılan açıklamada, daha önce paletli olarak tasarlanan sistemin yeni tekerlekli şasi ile testlerine başlandığı bilgisini verdi.Fabrika temsilcisi, “Yeni girişimlerimizden biri, Tor’u (paletten) tekerlekli şasiye aktarma projesidir. Şasi şu anda test ediliyor” diye konuştu.Yeni şasinin en önemli avantajının, paletli şaside daha düşük olan uzun çalışma ömrü olduğuna dikkat çeken yetkili, ayrıca tekerlekli şasilerin maliyetinin de daha düşük olduğunu vurguladı.Yetkili, yeni şasi ile donatılmış Tor hava savunma sisteminin 2024-2025’te ordunun hizmetine girebileceğini sözlerine ekledi.

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tor, uçaksavar, kalaşnikov, rusya