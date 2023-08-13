https://sputniknews.com.tr/20230813/rus-hava-savunma-sistemleri-belgorod-ve-kursk-bolgelerinde-ukraynaya-ait-ihalari-imha-etti-1074605560.html

Rus hava savunma sistemleri Belgorod ve Kursk bölgelerinde Ukrayna’ya ait İHA’ları imha etti

Rus hava savunma sistemleri Belgorod ve Kursk bölgelerinde Ukrayna’ya ait İHA’ları imha etti

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma sistemlerinin Belgorod bölgesinin hava sahasında Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracını (İHA) saptayıp imha... 13.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-13T13:08+0300

2023-08-13T13:08+0300

2023-08-13T13:08+0300

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin Belgorod bölgesinin üzerinde Ukrayna’ya ait bir İHA’yı saptayıp imha ettiği, olayda yaralanan olmadığı ve tahribat oluşmadığı belirtildi.Açıklamada, “Kiev rejiminin Rusya Federasyonu’ndaki tesislere uçak tipi bir insansız hava aracıyla terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi” ifadelerine yer verildi.İHA’nın Moskova saati ile yaklaşık 11.00’de (TSİ ile aynı) düşürüldüğüne dikkat çekilen açıklamada, olayda yaralanan olmadığı ve tahribat oluşmadığı kaydedildi.Hava savunma sistemleri ayrıca yaklaşık 11.30’da Kursk bölgesinin hava sahasında da benzer bir İHA’yı imha ettiği ifade edildi.Kiev rejimi bu sabaha karşı da Belgorod bölgesinde saldırı girişiminde bulunmuştu, Rus askerleri İHA’yı sabaha karşı 04.00 sularında imha etmişti.Ukrayna ordusu sürekli olarak Rusya’nın sınır bölgelerini bombalıyor, insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenleyip sabotajlar gerçekleştiriyor. Rusya’nın Bryansk, Kursk, Belgorod bölgeleri ile Kırım'da yüksek terör tehdidi anlamına gelen ‘sarı alarm’ geçerli olmaya devam ediyor.

https://sputniknews.com.tr/20230812/rusya-savunma-bakanligi-belgorod-bolgesinde-ukraynaya-ait-bir-iha-yok-edildi-1074594149.html

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