https://sputniknews.com.tr/20230813/rus-donanmasi-ukraynaya-giden-bir-kuru-yuk-gemisini-denetim-amaciyla-durdurdu-1074606402.html

Rus Donanması, Ukrayna’ya giden bir kuru yük gemisini denetim amacıyla durdurdu

Rus Donanması, Ukrayna’ya giden bir kuru yük gemisini denetim amacıyla durdurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, ‘Vasiliy Bıkov’ devriye gemisinin Ukrayna’nın İzmail limanına doğru hareket eden ve ‘dur’ ihtarına uymayan bir kuru yük gemisini... 13.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-13T13:37+0300

2023-08-13T13:37+0300

2023-08-13T13:37+0300

ukrayna krizi

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ukrayna

ukrayna krizi

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Bakanlığın açıklamasında, “13 Ağustos günü, Moskova saatiyle 6.40 (TSİ ile aynı) sularında Karadeniz'in güneybatısında, deniz taşımacılığını denetleyen Karadeniz Filosuna bağlı ‘Vasiliy Bıkov’ devriye gemisi, Ukrayna'nın Izmail limanına doğru ilerleyen Palau bandıralı ‘Sukru Okan’ kuru yük gemisini tespit etti” ifadelerine yer verildi.Açıklamaya göre, Rus ‘Vasiliy Bıkov’ devriye gemisinin mürettebatı, yasak yükünün olup olmadığını kontrol etmek için gemiyi durdurmak istedi, ancak kuru yük gemisinin kaptanı, ‘dur’ ihtarına yanıt vermedi. Bu nedenle Rus denizcileri, gemiyi durmaya zorlamak amacıyla otomatik hafif silahlardan uyarı ateşi açtı.“Kuru yük gemisinin kontrolü için ‘Vasiliy Bıkov’ devriye gemisinden bir grup Rus askerinin bulunduğu Ka-29 helikopteri kaldırıldı. Telsiz haberleşmesi sonucu gemi durdu, kontrol ekibi kuru yük gemisine indi” denilen açıklamada, askerler denetim çalışmalarını tamamladıktan sonra ‘Sukru Okan’ gemisinin İzmail limanına doğru yoluna devam ettiği vurgulandı.

https://sputniknews.com.tr/20230813/rus-hava-savunma-sistemleri-belgorod-ve-kursk-bolgelerinde-ukraynaya-ait-ihalari-imha-etti-1074605560.html

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