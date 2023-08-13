https://sputniknews.com.tr/20230813/rus-bilimciler-luna-25-ay-istasyonundaki-cihazlardan-ilk-verileri-inceliyor-1074611848.html

Rus bilimciler Luna-25 Ay istasyonundaki cihazlardan ilk verileri inceliyor

Rus bilimciler Luna-25 Ay istasyonundaki cihazlardan ilk verileri inceliyor

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), Ay’a doğru yola çıkan Luna-25 istasyondaki aygıtların çalıştırılarak ilk ölçümleri yaptıklarını, bilim insanlarının ilk... 13.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-13T19:08+0300

2023-08-13T19:08+0300

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Roscosmos basın dairesinden yapılan açıklamaya göre, Ay’a doğru yola çıkan Luna-25 istasyondaki aygıtlar çalıştırılarak ilk ölçümleri yapmaya başladı, bilim insanları ilk verileri incelemeye aldı.“Bugün, Rusya Bilimler Akademisi bünyesindeki Uzay Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen bilimsel aygıtlar seti ilk kez uzay uçuşu koşullarında çalıştırıldı” denilen açıklamada, tüm cihazlardan gelen telemetri bilgilerinin, cihazların normal bir şekilde çalıştıklarını gösterdiği kaydedildi.Açıklamada ayrıca Ay yolculuğu sırasında yapılan ilk ölçümlerinden verilerin elde edildiği, projenin bilim ekibinin verileri incelemeye başladığı ifade edildi.11 Ağustos’ta Vostoçnıy Uzay Üssü’nden uzaya fırlatılan Luna-25 istasyonunun Ay yolculuğuna devam ettiğini ifade eden Roscosmos, otomatik istasyondaki tüm sistemlerin olağan düzende çalıştıkları, istasyonla bağlantının istikrarlı ve enerji dengesinin olumlu olduğu vurgulandı.Luna-25, başarılı geçen fırlatmanın ardından uçuş yörüngesine girerken, uzay aracının 21 Ağustos’ta Ay’ın güney kutbuna iniş yapması planlanıyor.

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