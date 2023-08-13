https://sputniknews.com.tr/20230813/putinden-rus-insaat-calisanlarina-tebrik-mesaji-1074610704.html

Putin’den Rus inşaat çalışanlarına tebrik mesajı

Putin’den Rus inşaat çalışanlarına tebrik mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede her ağustos ayının ikinci pazar günü kutlanan İnşaatçılar Günü dolayısıyla sektör çalışanlarını kutladı. 13.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-13T17:52+0300

2023-08-13T17:52+0300

2023-08-13T17:52+0300

vladimir putin

dünya

inşaat

rusya

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Rusya lideri Putin, ülkede her ağustos ayının ikinci pazar günü kutlanan İnşaatçılar Günü dolayısıyla sektör çalışanlarına gönderdiği tebrik telgrafında inşaat sektörünü ülke ekonomisinin lokomotifi olarak nitelendirdi.Kremlin’in sitesinde yayınlanan telgraf metninde, “Değerli arkadaşlar! İnşaatçılar Gününüzü kutlarım. Bugün, bulunduğumuz zor duruma rağmen inşaat sektörü etkinliğini ortaya koymakta, büyük ölçüde işgücü piyasasının istikrar ve dengesini belirlemekte, hakkı ile ülke ekonomisinin lokomotiflerinden biri olarak kabul edilmektedir” ifadelerine yer verildi.Rusya'da ileri teknolojilerin ve mühendislik alanındaki gelişmelerin yaygın bir şekilde entegre edilmesi ve yetkin yönetim kararları sayesinde konut inşaatları hacminin giderek arttığına dikkat çeken Putin, Rusya’nın yeni bölgeleri olan Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC), Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde (LHC), Herson ve Zaporojye’de inşaat çalışanlarının özverili çalışmalarına vurgu yaptı.Rus lider, “Ülkemizdeki inşaat sektöründe her zaman kalifiye, kendini işine adamış uzmanlar çalışmıştır. Bu harika yaratıcılık geleneklerini onurlu bir şekilde sürdürmeniz memnuniyet verici” ifadelerini kullandı.

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vladimir putin, inşaat, rusya