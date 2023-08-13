https://sputniknews.com.tr/20230813/putinden-rus-insaat-calisanlarina-tebrik-mesaji-1074610704.html
Putin’den Rus inşaat çalışanlarına tebrik mesajı
Putin’den Rus inşaat çalışanlarına tebrik mesajı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede her ağustos ayının ikinci pazar günü kutlanan İnşaatçılar Günü dolayısıyla sektör çalışanlarını kutladı. 13.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-13T17:52+0300
2023-08-13T17:52+0300
2023-08-13T17:52+0300
vladimir putin
dünya
inşaat
rusya
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Rusya lideri Putin, ülkede her ağustos ayının ikinci pazar günü kutlanan İnşaatçılar Günü dolayısıyla sektör çalışanlarına gönderdiği tebrik telgrafında inşaat sektörünü ülke ekonomisinin lokomotifi olarak nitelendirdi.Kremlin’in sitesinde yayınlanan telgraf metninde, “Değerli arkadaşlar! İnşaatçılar Gününüzü kutlarım. Bugün, bulunduğumuz zor duruma rağmen inşaat sektörü etkinliğini ortaya koymakta, büyük ölçüde işgücü piyasasının istikrar ve dengesini belirlemekte, hakkı ile ülke ekonomisinin lokomotiflerinden biri olarak kabul edilmektedir” ifadelerine yer verildi.Rusya'da ileri teknolojilerin ve mühendislik alanındaki gelişmelerin yaygın bir şekilde entegre edilmesi ve yetkin yönetim kararları sayesinde konut inşaatları hacminin giderek arttığına dikkat çeken Putin, Rusya’nın yeni bölgeleri olan Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC), Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde (LHC), Herson ve Zaporojye’de inşaat çalışanlarının özverili çalışmalarına vurgu yaptı.Rus lider, “Ülkemizdeki inşaat sektöründe her zaman kalifiye, kendini işine adamış uzmanlar çalışmıştır. Bu harika yaratıcılık geleneklerini onurlu bir şekilde sürdürmeniz memnuniyet verici” ifadelerini kullandı.
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vladimir putin, inşaat, rusya
vladimir putin, inşaat, rusya
Putin’den Rus inşaat çalışanlarına tebrik mesajı
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede her ağustos ayının ikinci pazar günü kutlanan İnşaatçılar Günü dolayısıyla sektör çalışanlarını kutladı.
Rusya lideri Putin, ülkede her ağustos ayının ikinci pazar günü kutlanan İnşaatçılar Günü dolayısıyla sektör çalışanlarına gönderdiği tebrik telgrafında inşaat sektörünü ülke ekonomisinin lokomotifi olarak nitelendirdi.
Kremlin’in sitesinde yayınlanan telgraf metninde, “Değerli arkadaşlar! İnşaatçılar Gününüzü kutlarım. Bugün, bulunduğumuz zor duruma rağmen inşaat sektörü etkinliğini ortaya koymakta, büyük ölçüde işgücü piyasasının istikrar ve dengesini belirlemekte, hakkı ile ülke ekonomisinin lokomotiflerinden biri olarak kabul edilmektedir” ifadelerine yer verildi.
Rusya'da ileri teknolojilerin ve mühendislik alanındaki gelişmelerin yaygın bir şekilde entegre edilmesi ve yetkin yönetim kararları sayesinde konut inşaatları hacminin giderek arttığına dikkat çeken Putin, Rusya’nın yeni bölgeleri olan Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC), Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde (LHC), Herson ve Zaporojye’de inşaat çalışanlarının özverili çalışmalarına vurgu yaptı.
Rus lider, “Ülkemizdeki inşaat sektöründe her zaman kalifiye, kendini işine adamış uzmanlar çalışmıştır. Bu harika yaratıcılık geleneklerini onurlu bir şekilde sürdürmeniz memnuniyet verici” ifadelerini kullandı.