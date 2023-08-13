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Otomobil alacaklar dikkat: Sıfır araç satışında 3 yıl aradan sonra bir ilk
Otomobil alacaklar dikkat: Sıfır araç satışında 3 yıl aradan sonra bir ilk
Otomobil piyasasındaki vurgun ve fırsatçılığa karşı karşı alınan önlemelerin sonuç vermeye başladığı belirtildi. İkinci elde düşmeye başlayan fiyatlar sıfır... 13.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-13T00:12+0300
2023-08-13T00:12+0300
ekonomi
araç
otomobil
satış
ticaret bakanlığı
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3 yıl sonra ilk kez sıfır otoda indirim yapılmaya başlandı. İlk kez sıfır otoda iskonto dönemi başladı, yani fiyatta indirime gidildi. 2 ay öncesine kadar sıfır araç bulunamıyordu ancak artık sıfır araçlar gün yüzüne çıktı. Bazı bayiler yüzde 3 ile 5 oranında iskonto uygulamaya başladı.CNN Türk'te yer alan habere göre; konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel "Bazı araçlarda yüzde 3 ile 5'e kadar indirimler yapıldığını görüyoruz. Bu rahatlamayı yıl sonuna doğru daha fazla hissedeceğiz" dedi.Ertemel, başka bir açıklamasında ise şu ifadeleri kullanmıştı: “Ticaret Bakanlığı’mız tarafından yürürlüğe konan uygulama etkilerini olumlu şekilde göstermeye başladı. Uygulama sonrası spekülatif fiyatların önüne geçilmiş durumda. Şu an birkaç sebep neticesinde talepte de azalma olduğundan, ikinci elde fiyat artışlarının durduğunu söyleyebiliriz.Otomobil satmaya ilişkin kurallar net şekilde belirlenmiş olsa da bu tür ve benzeri uygulamalarla karşılaşabiliyoruz. Bakanlığımız bu konunun da farkında olarak denetimlerini çok yönlü devam ettirmektedir. Ayrıca vatandaşlarımız da bu konu üzerinde oldukça duyarlı. Gerek basın gerek sosyal medyada bu gibi durumlarla karşılaştığını anlatan kişileri görmekteyiz.Denetimlerin sıkı tutulması, vatandaşlarımızın fazla fiyat taleplerine karşılık vermemesi ve sıfır araçta yaşanan tedarik sorunlarının oldukça azalması neticesinde, bu tür araçlar eskisi gibi satılamamakta veya alıcı bulmamaktadır. Dolayısıyla bir süre sonra denenen bu yöntemler de etkisini yitirecektir.Sıfır araçta talep temmuz ayında yüksek olsa da ikinci el piyasasında azalmış durumda. Krediye erişimde yaşanan zorluklar talepteki azalmanın önemli sebeplerinden bir tanesi.Yönetmelik etkisiyle ticari maksatlı araç alan bireysel kullanıcıların yani kayıt dışı ticaret yapan kişilerin yüzde 40’a yakınının siparişlerini iptal ettiğini söyleyebiliriz. Bu sayede ihtiyaç maksatlı otomobil almak isteyen vatandaşlarımızın talebi öne çekilmiş oldu."
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otomobil piyasasında alınan önlemeler sonuç vermeye başladı mı?
otomobil piyasasında alınan önlemeler sonuç vermeye başladı mı?

Otomobil alacaklar dikkat: Sıfır araç satışında 3 yıl aradan sonra bir ilk

00:12 13.08.2023
© AAOtomobil
Otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2023
© AA
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Otomobil piyasasındaki vurgun ve fırsatçılığa karşı karşı alınan önlemelerin sonuç vermeye başladığı belirtildi. İkinci elde düşmeye başlayan fiyatlar sıfır araçlara da yansıdı.
3 yıl sonra ilk kez sıfır otoda indirim yapılmaya başlandı. İlk kez sıfır otoda iskonto dönemi başladı, yani fiyatta indirime gidildi. 2 ay öncesine kadar sıfır araç bulunamıyordu ancak artık sıfır araçlar gün yüzüne çıktı. Bazı bayiler yüzde 3 ile 5 oranında iskonto uygulamaya başladı.
CNN Türk'te yer alan habere göre; konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel "Bazı araçlarda yüzde 3 ile 5'e kadar indirimler yapıldığını görüyoruz. Bu rahatlamayı yıl sonuna doğru daha fazla hissedeceğiz" dedi.
Ertemel, başka bir açıklamasında ise şu ifadeleri kullanmıştı:
“Ticaret Bakanlığı’mız tarafından yürürlüğe konan uygulama etkilerini olumlu şekilde göstermeye başladı. Uygulama sonrası spekülatif fiyatların önüne geçilmiş durumda. Şu an birkaç sebep neticesinde talepte de azalma olduğundan, ikinci elde fiyat artışlarının durduğunu söyleyebiliriz.
Otomobil satmaya ilişkin kurallar net şekilde belirlenmiş olsa da bu tür ve benzeri uygulamalarla karşılaşabiliyoruz. Bakanlığımız bu konunun da farkında olarak denetimlerini çok yönlü devam ettirmektedir.
Ayrıca vatandaşlarımız da bu konu üzerinde oldukça duyarlı. Gerek basın gerek sosyal medyada bu gibi durumlarla karşılaştığını anlatan kişileri görmekteyiz.
Denetimlerin sıkı tutulması, vatandaşlarımızın fazla fiyat taleplerine karşılık vermemesi ve sıfır araçta yaşanan tedarik sorunlarının oldukça azalması neticesinde, bu tür araçlar eskisi gibi satılamamakta veya alıcı bulmamaktadır. Dolayısıyla bir süre sonra denenen bu yöntemler de etkisini yitirecektir.
Sıfır araçta talep temmuz ayında yüksek olsa da ikinci el piyasasında azalmış durumda. Krediye erişimde yaşanan zorluklar talepteki azalmanın önemli sebeplerinden bir tanesi.
Yönetmelik etkisiyle ticari maksatlı araç alan bireysel kullanıcıların yani kayıt dışı ticaret yapan kişilerin yüzde 40’a yakınının siparişlerini iptal ettiğini söyleyebiliriz. Bu sayede ihtiyaç maksatlı otomobil almak isteyen vatandaşlarımızın talebi öne çekilmiş oldu."
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