https://sputniknews.com.tr/20230813/kulis-chp-kurultaydan-once-tuzugunu-degistirebilir-1074603438.html
Kulis: CHP kurultaydan önce tüzüğünü değiştirebilir
Kulis: CHP kurultaydan önce tüzüğünü değiştirebilir
CHP, değişim tartışmalarının damgasını vurduğu kurultay sürecine ilişkin önemli bir sürprize hazırlanıyor. Tabandan yükselen değişim talepleri nedeniyle büyük... 13.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-13T10:31+0300
2023-08-13T10:31+0300
2023-08-13T10:31+0300
politika
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
politika
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Hürriyet'ten Turan Yılmaz'ın haberine göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın kurmayları tarafından partide önce tüzük kurultayının yapılması önerisi iletildi. Kılıçdaroğlu’nun öneriyi dikkatle not ettiği ancak henüz bir karar iletmediği belirtilirken, kulislerde, önümüzdeki günlerde yapılacak Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) toplantılarında önerinin tartışılabileceğinden söz ediliyor.'Kurultayda uygulansın'CHP kaynakları, “Büyük kurultaydan çok daha önce ya da hemen öncesinde olabilir. Tüzükte çok önemli değişiklikler üzerinde çalışılıyor, bunların birçoğu hemen kurultayda da hayata geçirilebilir. Örneğin yüzde 33 olan kadın kotasının yüzde 50’ye çıkarılması, engelli kotaları, yeni görev tanımlarıyla üye sayısı artırılacak PM ile ilgili değişikler kurultayda uygulanır” dediler.CHP’deki tüzük değişikliğinde milletvekilleri ve belediye başkanları için dönem sınırlaması da öngörülüyor. 3 dönem sınırlaması formülü öne çıkarken, parti içinde benzer bir dönem sınırlamasının genel başkan için getirilmesi önerisi de dillendiriliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230813/ahmet-hakan-dedikodular-dogruysa-aksener-ittifak-icin-chp-izmiri-bize-versin-sartini-one-surecek-1074602492.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), politika
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), politika
Kulis: CHP kurultaydan önce tüzüğünü değiştirebilir
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CHP, değişim tartışmalarının damgasını vurduğu kurultay sürecine ilişkin önemli bir sürprize hazırlanıyor. Tabandan yükselen değişim talepleri nedeniyle büyük kurultaydan önce tüzük kurultayı toplama seçeneği tartışılmaya başlandı.
Hürriyet'ten Turan Yılmaz'ın haberine
göre, CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın kurmayları tarafından partide önce tüzük kurultayının yapılması önerisi iletildi. Kılıçdaroğlu’nun öneriyi dikkatle not ettiği ancak henüz bir karar iletmediği belirtilirken, kulislerde, önümüzdeki günlerde yapılacak Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM)
toplantılarında önerinin tartışılabileceğinden söz ediliyor.
'Kurultayda uygulansın'
CHP kaynakları, “Büyük kurultaydan çok daha önce ya da hemen öncesinde olabilir. Tüzükte çok önemli değişiklikler üzerinde çalışılıyor, bunların birçoğu hemen kurultayda da hayata geçirilebilir. Örneğin yüzde 33 olan kadın kotasının yüzde 50’ye çıkarılması, engelli kotaları, yeni görev tanımlarıyla üye sayısı artırılacak PM ile ilgili değişikler kurultayda uygulanır” dediler.
CHP’deki tüzük değişikliğinde milletvekilleri ve belediye başkanları için dönem sınırlaması da öngörülüyor. 3 dönem sınırlaması formülü öne çıkarken, parti içinde benzer bir dönem sınırlamasının genel başkan için getirilmesi önerisi de dillendiriliyor.