Hawaii'de orman yangını: Hayatını kaybedenlerin sayısı 93'e çıktı

CNN'in haberine göre Maui Bölge Yönetimi'nden yapılan açıklamada, yangınlar nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 93'e çıktığı bilgisi paylaşıldı.Bölgedeki yetkililer, Büyük Ada ve Maui Adası'nda devam eden orman yangınlarındaki son duruma ilişkin basın toplantısı düzenledi.Hawaii Valisi Josh Green, "Şimdi hepiniz bugün sahada neler olduğunu merak ediyorsunuz. Daha çok ölüm vardı." bilgisini paylaştı.Ölü sayısının daha da artmasını beklediklerini söyleyen Green, "Bu, Hawaii'nin yaşadığı en büyük felaket. 2 bin 200 civarında yapı yok oldu ve hasarların miktarı 6 milyar doları buldu." dedi.Bölgenin sadece yüzde 3'ü aranabildiMaui Polis Şefi John Pelletier ise yaşamını yitirenlerden sadece 2'sinin kimliğinin tespit edilebildiğini söyledi.Arama kurtarma çalışmalarını olabildiğince hızlı gerçekleştirmek istediklerini belirten Pelletier, "Ancak şu ana kadar köpeklerle yangın bölgesinin sadece yüzde 3'ünü arayabildik." dedi.ABD'de son 100 yılda en çok can kaybının yaşandığı orman yangınıİtfaiye yetkilisi Lori Moore-Merrell de Hawaii'deki can kaybının 2018'de California'da 85 kişinin yaşamını yitirdiği yangınları geçtiğini belirtti.Moore-Merrell, "Hawaii'deki yangınlar, ABD'de son 100 yılda en çok can kaybının yaşandığı orman yangınları oldu." dedi.Yangın alarmları çalışmamışMaui Adası'nın geneline yerleştirilen 80 afet uyarı sireninden hiçbirinin yangınlar esnasında çalışmadığı ortaya çıktı.Hawaii Acil Durum Yönetimi Ajansı Sözcüsü Adam Weintraub, yaptığı açıklamada, sirenlerin hiçbirinin aktif olmadığını kaydetti.Halkı acil durumda tahliyeye çağıracak sirenlerin neden çalışmadığına ilişkin bilgi vermeyen Weintraub, konuyla alakalı eyalet yetkilileriyle inceleme yapacaklarını anlattı.Weintraub, yangınlar esnasında cep telefonlarına uyarı mesajlarının gönderildiğini, radyo ve televizyon aracılığıyla da uyarı yapıldığını ancak elektrik olmadığı için bölge halkının bu ikazların hiçbirini alamadığını belirtti.

