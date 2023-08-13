https://sputniknews.com.tr/20230813/gaziosmanpasada-bir-evden-4-ton-cop-cikti-1074613179.html
Gaziosmanpaşa'da bir evden 5 ton çöp çıktı
Gaziosmanpaşa'da bir evden 5 ton çöp çıktı
Gaziosmanpaşa’da 4 kişilik bir ailenin yaşadığı evden çıkan kötü kokular sonrası belediye ekipleri harekete geçti. Yaklaşık 5 ton çöpün bulunduğu ev apartman... 13.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-13T21:33+0300
2023-08-13T21:33+0300
2023-08-13T21:33+0300
türkiye
gaziosmanpaşa
çöp
ev
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Gaziosmanpaşa Yenimahalle 556. Sokaktaki 4 katlı bir apartmanda yaşayan 4 kişilik aile üyeleri, konteynırlardan topladığı yaklaşık 5 ton çöpü evin içerisinde biriktirmeye başladı. Sıcak havanın etkisiyle kokan ve çevreye rahatsızlık veren çöpler, bina sakinleri ve vatandaşların şikayeti üzerine Gaziosmanpaşa Belediyesi ekipleri tarafından temizlendi.Evdeki çöpler, kamyonlar ile taşındıİhbarı değerlendiren Gaziosmanpaşa Belediyesi zabıta ekipleri, sağlık ekipleri ve temizlik ekipleri ile eve gelerek çöpleri çıkarmaya başladı. Evden çıkarılan çöpler kamyonlar ile taşındı. Evin içindeki o kötü görüntü ise kameralar tarafından kayda geçti.Yaşanan olayı anlatan bir mahalle sakin Selma Saygın, “Akli dengesi yerinde değil. Aile bireylerinin hepsi öyle. Burada çöp biriktiriyorlar. 3 kamyon çöp çıkarıldı. Akli dengesi olmadığı için çöpleri içeri yığıyor. Evine de hiç kimse girmez. Akrabası falanda gelmez” dedi.'Daha içeriden çok çöp çıkaracaklar'Bir başka mahalle sakini de, “Kadının akli sağlığı yerinde değil. İçerideki çöpleri de hala çıkarıyorlar. Bu binadakiler rahatsız olmuş, mahalledekilerde bu durumdan çok rahatsız. Daha içeriden çok çöp çıkaracaklar” şeklinde konuştu.Öte yandan çöp evde yaşayan ve akli dengesinin yerinde olmadıkları öğrenilen aile ekipler tarafından otele yerleştirdi.
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gaziosmanpaşa, çöp, ev
Gaziosmanpaşa'da bir evden 5 ton çöp çıktı
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Gaziosmanpaşa’da 4 kişilik bir ailenin yaşadığı evden çıkan kötü kokular sonrası belediye ekipleri harekete geçti. Yaklaşık 5 ton çöpün bulunduğu ev apartman sakinlerinin ihbarıyla ortaya çıkarken, tonlarca çöp belediye görevlileri tarafından temizlendi.
Gaziosmanpaşa Yenimahalle 556. Sokaktaki 4 katlı bir apartmanda yaşayan 4 kişilik aile üyeleri, konteynırlardan topladığı yaklaşık 5 ton çöpü evin içerisinde biriktirmeye başladı. Sıcak havanın etkisiyle kokan ve çevreye rahatsızlık veren çöpler, bina sakinleri ve vatandaşların şikayeti üzerine Gaziosmanpaşa Belediyesi ekipleri tarafından temizlendi.
Evdeki çöpler, kamyonlar ile taşındı
İhbarı değerlendiren Gaziosmanpaşa Belediyesi zabıta ekipleri, sağlık ekipleri ve temizlik ekipleri ile eve gelerek çöpleri çıkarmaya başladı. Evden çıkarılan çöpler kamyonlar ile taşındı. Evin içindeki o kötü görüntü ise kameralar tarafından kayda geçti.
Yaşanan olayı anlatan bir mahalle sakin Selma Saygın, “Akli dengesi yerinde değil. Aile bireylerinin hepsi öyle. Burada çöp biriktiriyorlar. 3 kamyon çöp çıkarıldı. Akli dengesi olmadığı için çöpleri içeri yığıyor. Evine de hiç kimse girmez. Akrabası falanda gelmez” dedi.
'Daha içeriden çok çöp çıkaracaklar'
Bir başka mahalle sakini de, “Kadının akli sağlığı yerinde değil. İçerideki çöpleri de hala çıkarıyorlar. Bu binadakiler rahatsız olmuş, mahalledekilerde bu durumdan çok rahatsız. Daha içeriden çok çöp çıkaracaklar” şeklinde konuştu.
Öte yandan çöp evde yaşayan ve akli dengesinin yerinde olmadıkları öğrenilen aile ekipler tarafından otele yerleştirdi.