https://sputniknews.com.tr/20230813/fasta-hava-sicakligi-ilk-kez-50-dereceyi-gecti-1074611057.html

Fas'ta hava sıcaklığı ilk kez 50 dereceyi geçti

Fas'ta hava sıcaklığı ilk kez 50 dereceyi geçti

Fas'ta hava sıcaklığı ilk kez 50 dereceyi aşarak rekor seviyeye ulaştı. 13.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-13T18:22+0300

2023-08-13T18:22+0300

2023-08-13T18:22+0300

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Fas Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ülkenin orta kesimlerinde yer alan Agadir kentinde 11 Ağustos'ta hava sıcaklığının 50,4 dereceye ulaştığı belirtildi.Bunun Fas'ta kaydedilen en yüksek hava sıcaklığı olduğu belirtilirken, bir önceki en yüksek hava sıcaklığının ise 13 Temmuz'da Samara kentinde 49,9 derece olarak kayda geçtiği aktarıldı.Sahra Çölü'nden gelen sıcak hava dalgasının etkisiyle hafta boyunca ülkenin çoğu bölgesinde sıcaklıkların yüksek olduğu vurgulandı.Söz konusu sıcak hava dalgasının özellikle cuma ve cumartesi günü aylık ortalama hava sıcaklığını 5 ila 13 derece yükselttiği ifade edildi.

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sıcak, sıcak hava, fas, kuzey afrika