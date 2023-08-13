https://sputniknews.com.tr/20230813/desticiden-28-cocuga-cinsiyet-degisimi-yapildigi-iddialarina-yorum-cinayetten-hicbir-farki-yok--1074612668.html
Destici'den '28 çocuğa cinsiyet değişimi yapıldığı' iddialarına yorum: Cinayetten hiçbir farkı yok
Destici'den '28 çocuğa cinsiyet değişimi yapıldığı' iddialarına yorum: Cinayetten hiçbir farkı yok
BBP lideri Destici, '28 çocuğa cinsiyet değişimi için tıbbi müdahale' iddialarının 'cinayetten hiçbir farkı olmadığını' belirterek "Bu uygulamaların... 13.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-13T20:14+0300
2023-08-13T20:14+0300
2023-08-13T20:14+0300
türkiye
cinsiyet değiştirme
cinsiyet değişikliği
çocuk
mustafa destici
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "28 çocuğa cinsiyet değişimi için tıbbi müdahale" iddiaları üzerine bu operasyonları yapanlar ve destekleyenler haklarında yasal ve hukuki işlem başlatılmasını istedi.Destici, yazılı açıklamasında,'18 yaş altı 28 çocuğa cinsiyet değiştirmesi için tıbbi müdahale yapıldığı' iddialarını içeren haberleri dehşet ve üzüntüyle takip ettiğini belirtti.Devletin, ilgili tüm kurumlarıyla bu duruma müdahale etmesi gerektiğini dile getiren Destici, "Tabipler Odası ve başta barolar olmak üzere hukukçuların konuya sessiz kalmasını kınıyorum" ifadesini kullandı.İddiaların, 'cinayetten hiçbir farkı olmadığını' ifade eden Destici, "Bu uygulamaların, operasyonların kimler ve hangi gruplar tarafından yapıldığı, kimler tarafından desteklendiği, tüm ayrıntılarıyla ortaya çıkarılmalı, haklarında yasal ve hukuki işlemler yapılarak kamuoyuyla da paylaşılmalıdır" değerlendirmesini yaptı.Mustafa Destici, milleti, gelecek nesilleri, çocukları korumanın devletin ilk ve en asli görevleri arasında yer aldığını vurguladı.
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cinsiyet değiştirme, cinsiyet değişikliği, çocuk, mustafa destici
cinsiyet değiştirme, cinsiyet değişikliği, çocuk, mustafa destici
Destici'den '28 çocuğa cinsiyet değişimi yapıldığı' iddialarına yorum: Cinayetten hiçbir farkı yok
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BBP lideri Destici, '28 çocuğa cinsiyet değişimi için tıbbi müdahale' iddialarının 'cinayetten hiçbir farkı olmadığını' belirterek "Bu uygulamaların, operasyonların kimler tarafından yapıldığı, desteklendiği, tüm ayrıntılarıyla ortaya çıkarılmalı, haklarında yasal ve hukuki işlemler yapılarak kamuoyuyla da paylaşılmalıdır" dedi.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "28 çocuğa cinsiyet değişimi için tıbbi müdahale" iddiaları üzerine bu operasyonları yapanlar ve destekleyenler haklarında yasal ve hukuki işlem başlatılmasını istedi.
Destici, yazılı açıklamasında,'18 yaş altı 28 çocuğa cinsiyet değiştirmesi için tıbbi müdahale yapıldığı' iddialarını içeren haberleri dehşet ve üzüntüyle takip ettiğini belirtti.
Devletin, ilgili tüm kurumlarıyla bu duruma müdahale etmesi gerektiğini dile getiren Destici, "Tabipler Odası ve başta barolar olmak üzere hukukçuların konuya sessiz kalmasını kınıyorum" ifadesini kullandı.
İddiaların, 'cinayetten hiçbir farkı olmadığını' ifade eden Destici, "Bu uygulamaların, operasyonların kimler ve hangi gruplar tarafından yapıldığı, kimler tarafından desteklendiği, tüm ayrıntılarıyla ortaya çıkarılmalı, haklarında yasal ve hukuki işlemler yapılarak kamuoyuyla da paylaşılmalıdır" değerlendirmesini yaptı.
Mustafa Destici, milleti, gelecek nesilleri, çocukları korumanın devletin ilk ve en asli görevleri arasında yer aldığını vurguladı.