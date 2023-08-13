https://sputniknews.com.tr/20230813/depremde-137-kisiye-mezar-olan-iki-bina-ruhsatsiz-ve-kacak-cikti-1074608238.html

Depremde 137 kişiye mezar olan iki bina ruhsatsız ve kaçak çıktı

Depremde 137 kişiye mezar olan iki bina ruhsatsız ve kaçak çıktı

Diyarbakır'da 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 99 kişinin hayatını kaybettiği Hisami Apartmanı ile 38 kişiye mezar olan... 13.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-13T15:02+0300

2023-08-13T15:02+0300

2023-08-13T15:02+0300

türkiye

deprem

diyarbakır

enkaz

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Fırat Üniversitesi (FÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümünce oluşturulan bilirkişi heyetinin hazırladığı raporun yanı sıra savcılığın kapsamlı bir rapor için talebi üzerine İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünce görevlendirilerek kente gelen 6 kişilik bilirkişi heyeti, merkez Bağlar ilçesindeki Mevlana Halit Mahallesi'ndeki Hisami Apartmanı ve Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki Dündar Apartmanı’na ilişkin incelemelerini tamamladı.Deprem sonrası alanda yapılan çalışmalar, yapıdan alınan numunelerin laboratuvar sonuçları, söz konusu yapının arşiv kayıtları ile projelerin incelenmesi sonucu hazırlanan kapsamlı rapor, soruşturma dosyasına eklendi.Depremlerde çökme sonucu 99 kişinin hayatını kaybettiği Hisami Apartmanı ile ilgili hazırlanan raporda, binanın 1990’lı yıllarda ruhsatsız ve kaçak olarak yapıldığı bildirildi.Yapının belediye arşiv dosyasının bulunmadığı belirtilen raporda, dolayısıyla yapı ruhsatı, ruhsat ekleri, mimari, statik betonarme ve tesisat projelerinin olmadığı kaydedildi.Binanın 1975 deprem yönetmeliğinde tanımlanan en düşük beton sınıfı dikkate alındığında dahi beton karot numunelerinin söz konusu sınıfı sağlamadığı, betonarme imalatlarının TS500 ile 1975 deprem yönetmeliğindeki konstrüktif koşullara uygun olarak yapılmadığı, bodrum katında kolon kesmeye yönelik bulguya rastlanılmadığı ve bina bodrum kolonlarına güçlendirme yapıldığı ifade edilen raporda, binanın yapı kullanım izin belgesinin bulunmadığı aktarıldı.Denetimsiz şekilde kolonlara mantolama yapıldığı tespit edildiRaporun sonuç kısmında şunlar yer aldı:Heyet, merkez Bağlar ilçesindeki Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki Dündar Apartmanı’na ilişkin de incelemelerini tamamladı.Deprem sonrası alanda yapılan çalışmalar, yapıdan alınan numunelerin laboratuvar sonuçları, söz konusu yapının arşiv kayıtları ile projelerin incelenmesi sonucu hazırlanan kapsamlı rapor, soruşturma dosyasına eklendi.Depremlerde çökme sonucu 38 kişinin hayatını kaybettiği Dündar Apartmanı ile ilgili hazırlanan raporda, binanın 1992-1999 yılları arasında kaçak olarak yapıldığı bildirildi.Yapının belediye arşiv dosyasının bulunmadığı belirtilen raporda, dolayısıyla yapı ruhsatı, ruhsat ekleri, mimari, statik betonarme ve tesisat projelerinin olmadığı kaydedildi.Binanın 1975 deprem yönetmeliğinde tanımlanan en düşük beton sınıfı dikkate alındığında dahi beton karot numunelerinin söz konusu sınıfı sağlamadığı, betonarme imalatlarının TS500 ile 1975 deprem yönetmeliğindeki konstrüktif koşullara uygun olarak yapılmadığı, zemin katında kolon kesmeye yönelik bulguya rastlanılmadığı ifade edilen raporda, binanın yapı kullanım izin belgesinin bulunmadığı kaydedildi.Bina 2 kez yangından etkilenmişRaporda, binanın 2013 ve 2014’te 2 kez yangın geçirdiği ve binanın yangından etkilenip etkilenmediği araştırılmadan kullanılmaya devam edildiğinin belirlendiği ifade edildi.Raporun sonuç kısmında şunlar yer aldı:

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