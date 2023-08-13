https://sputniknews.com.tr/20230813/cin-afet-izleme-uydusu-lsar-4-01i-firlatti-1074612876.html
Çin afet izleme uydusu 'LSAR-4 01'i fırlattı
Çin afet izleme uydusu 'LSAR-4 01'i fırlattı
Çin, afet izleme, önleme ve yardım çalışmalarında kullanmak üzere uzaktan algılama özellikli yer gözlem uydusunu uzaya yolladı. 13.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-13T21:07+0300
2023-08-13T21:07+0300
2023-08-13T21:07+0300
dünya
çin
uydu
afet
asya & pasifik
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Çin Ulusal Uzay İdaresi, 'LSAR-4 01' uydusunun, Long March 3B taşıyıcı roketiyle Siçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Merkezi'nden fırlatıldığını duyurdu.Fırlatışın ardından Yer Eşzamanlı Yörünge'deki planlanan konuma yerleşen uydunun, Çin'in afet izleme sisteminin geliştirilmesine önemli rol oynayacağı bildirildi.'Sentetik açıklık radarı (SAR)' adı verilen donanımı sayesinde yeryüzüne ilettiği L-bandı elektromanyetik dalgaların yansılarını algılayabilen uydu; sel, toprak kayması ve deprem gözlemlerinde kullanılacak.Uydu, deniz ve toprak kaynaklarının tespiti, hava tahmini, çevre koruma, tarım ve ormancılık faaliyetlerine de destek sağlayacak.Fırlatış, Long March roketleriyle icra edilen 483'üncü başarılı taşıma görevi oldu.
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MIA „Rosiya Segodnya“
çin, uydu, afet, asya & pasifik
çin, uydu, afet, asya & pasifik
Çin afet izleme uydusu 'LSAR-4 01'i fırlattı
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Çin, afet izleme, önleme ve yardım çalışmalarında kullanmak üzere uzaktan algılama özellikli yer gözlem uydusunu uzaya yolladı.
Çin Ulusal Uzay İdaresi, 'LSAR-4 01' uydusunun, Long March 3B taşıyıcı roketiyle Siçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Merkezi'nden fırlatıldığını duyurdu.
Fırlatışın ardından Yer Eşzamanlı Yörünge'deki planlanan konuma yerleşen uydunun, Çin'in afet izleme sisteminin geliştirilmesine önemli rol oynayacağı bildirildi.
'Sentetik açıklık radarı (SAR)' adı verilen donanımı sayesinde yeryüzüne ilettiği L-bandı elektromanyetik dalgaların yansılarını algılayabilen uydu; sel, toprak kayması ve deprem gözlemlerinde kullanılacak.
Uydu, deniz ve toprak kaynaklarının tespiti, hava tahmini, çevre koruma, tarım ve ormancılık faaliyetlerine de destek sağlayacak.
Fırlatış, Long March roketleriyle icra edilen 483'üncü başarılı taşıma görevi oldu.