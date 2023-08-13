https://sputniknews.com.tr/20230813/cengiz-under-fenerbahce-icin-istanbula-geldi-1074601665.html

Cengiz Ünder, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi

Cengiz Ünder, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin transferi için prensip anlaşmasına vardığı futbolcu Cengiz Ünder, İstanbul'a geldi. 13.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-13T00:46+0300

2023-08-13T00:46+0300

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spor

fenerbahçe

transfer

cengiz ünder

atatürk havalimanı

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Fenerbahçe Kulübü, futbolcu Cengiz Ünder'in transferi için kulübü Olimpik Marsilya ve oyuncu ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Cengiz Ünder’in transferi konusunda futbolcu ve kulübü Olimpik Marsilya ile prensip anlaşmasına varmıştır. Futbolcu sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için bu gece İstanbul'a gelecektir" ifadelerine yer verildi.Daha sonra Cengiz Ünder, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi.Kendisini taşıyan özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen 26 yaşındaki kanat oyuncusunu bir grup Fenerbahçe taraftarı karşıladı.Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cengiz Ünder, çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Avrupa'da yıllarca oynadıktan sonra Türkiye'ye dönmek çok özel. Süper Lig'de ilk oynadığım maç, Fenerbahçe'ye karşıydı. Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim. Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.Transfer sürecinde Edin Dzeko ile sık sık konuştuğunu aktaran Cengiz Ünder, "Bana sürekli ne zaman geleceğimi soruyordu. Ben de ona sabretmesini söyledim. Sonunda bugün geldim ve çok mutluyum. Roma'da onunla çok güzel zamanlarımız geçti. Artık birlikteyiz. Ona daha çok gol attıracağım" diye konuştu.'Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak, en büyük hedeflerimden biri'Kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediğini vurgulayan oyuncu, "Ülkeme dönmek istediğimi menajerime söylemiştim. Yazın da sık sık görüşmeler olmuştu. Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak, şu an en büyük hedeflerimden bir tanesi. Öz güveni yüksek bir futbolcuyum. Sahaya çıktığımda da öz güvenimi herkese göstereceğim" şeklinde görüş belirtti.Transfer sürecinin biraz stresli geçtiğini söyleyen Cengiz Ünder, şunları kaydetti:Fiziksel olarak iyi durumda olduğunu ifade eden Cengiz Ünder, "Şu an hazır olduğumu düşünüyorum. Bir an önce takımla antrenmanlara katılmak istiyorum. Şu an kendimi iyi hissediyorum. Fiziksel olarak da hazırım" diyerek sözlerini tamamladı.Cengiz Ünder, basın mensuplarına açıklama yaptıktan sonra taraftarları selamlayarak kendisini bekleyen özel araçla havalimanından ayrıldı.

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fenerbahçe, transfer, cengiz ünder, atatürk havalimanı