https://sputniknews.com.tr/20230813/boluda-otluk-alanda-cikan-yangin-yerlesim-yerine-ulasti-yangina-mudahale-suruyor-1074610462.html

Bolu'da otluk alanda çıkan yangın yerleşim yerine ulaştı: Yangına müdahale sürüyor

Bolu'da otluk alanda çıkan yangın yerleşim yerine ulaştı: Yangına müdahale sürüyor

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde otluk alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle yerleşim yerine kadar ulaşan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye... 13.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-13T17:39+0300

2023-08-13T17:39+0300

2023-08-13T17:39+0300

türkiye

bolu

yangın

orman yangını

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Bolu’nun Kıbrıscık ilçesinde otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen alevler, kullanılmayan ahşap evler, samanlıklar, odunluk ve ardiyeye sıçradı.İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler, Kıbrıscık, Seben ve Bolu Belediyesi itfaiyesi ile yangın helikopteri sevk edildi.Alevlere havadan ve karadan müdahale edilirken, bölgeye yakın 3 ev yangının sıçrama ihtimaline karşı tedbir amaçlı boşaltıldı.Yangında kullanılmayan 2 ahşap ev ile 3 samanlık, odunluk ve ardiye yanarak kullanılamaz hale geldi.

türkiye

bolu

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bolu, yangın, orman yangını