https://sputniknews.com.tr/20230813/boluda-otluk-alanda-cikan-yangin-yerlesim-yerine-ulasti-yangina-mudahale-suruyor-1074610462.html
Bolu'da otluk alanda çıkan yangın yerleşim yerine ulaştı: Yangına müdahale sürüyor
Bolu'da otluk alanda çıkan yangın yerleşim yerine ulaştı: Yangına müdahale sürüyor
Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde otluk alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle yerleşim yerine kadar ulaşan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye... 13.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-13T17:39+0300
2023-08-13T17:39+0300
2023-08-13T17:39+0300
türkiye
bolu
yangın
orman yangını
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Bolu’nun Kıbrıscık ilçesinde otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen alevler, kullanılmayan ahşap evler, samanlıklar, odunluk ve ardiyeye sıçradı.İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler, Kıbrıscık, Seben ve Bolu Belediyesi itfaiyesi ile yangın helikopteri sevk edildi.Alevlere havadan ve karadan müdahale edilirken, bölgeye yakın 3 ev yangının sıçrama ihtimaline karşı tedbir amaçlı boşaltıldı.Yangında kullanılmayan 2 ahşap ev ile 3 samanlık, odunluk ve ardiye yanarak kullanılamaz hale geldi.
türkiye
bolu
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bolu, yangın, orman yangını
bolu, yangın, orman yangını
Bolu'da otluk alanda çıkan yangın yerleşim yerine ulaştı: Yangına müdahale sürüyor
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Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde otluk alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle yerleşim yerine kadar ulaşan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.
Bolu’nun Kıbrıscık ilçesinde otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen alevler, kullanılmayan ahşap evler, samanlıklar, odunluk ve ardiyeye sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler, Kıbrıscık, Seben ve Bolu Belediyesi itfaiyesi ile yangın helikopteri sevk edildi.
Alevlere havadan ve karadan müdahale edilirken, bölgeye yakın 3 ev yangının sıçrama ihtimaline karşı tedbir amaçlı boşaltıldı.
Yangında kullanılmayan 2 ahşap ev ile 3 samanlık, odunluk ve ardiye yanarak kullanılamaz hale geldi.