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https://sputniknews.com.tr/20230813/bangladeste-dang-hummasindan-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-398e-cikti-1074614176.html
Bangladeş'te dang hummasından hayatını kaybedenlerin sayısı 398'e çıktı
Bangladeş'te dang hummasından hayatını kaybedenlerin sayısı 398'e çıktı
Bangladeş'te son 24 saatte 11 kişi daha dang hummasından yaşamını yitirirken, ülkede bu hastalıktan ölenlerin sayısı 398'e yükseldi. 13.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-13T23:31+0300
2023-08-13T23:33+0300
dünya
dang humması
bangladeş
vaka
asya & pasifik
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Bangladeş Sağlık Hizmetler Genel Müdürlüğü (DHGS) tarafından yapılan açıklamada, bu hastalıktan yalnızca bir günde 2 bin 905 kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.Bunun 'bir gün içinde hastaneye kaldırılanların sayısında rekor olduğu' ifade edilen açıklamada, son 24 saatte 11 kişinin daha dang hummasından yaşamını yitirdiği belirtildi.Bangladeş'te bu yıl dang hummasından 398 kişinin öldüğü kaydedildi.Ülkede geçen yıl 281 kişi dang hummasından hayatını kaybetmişti.Tropikal ve subtropikal bölgelerde görülen dang humması, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölüme neden olabiliyor.Vakalar, genellikle 'yağış dönemleri' olarak bilinen haziran, eylül, aralık ve martta artış gösteriyor.Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.Hastalığa yol açan sivrisinek türünün, su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle muhtemel üreme alanlarının sürekli ilaçlanması gerekiyor.
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dang humması, bangladeş, vaka, asya & pasifik
dang humması, bangladeş, vaka, asya & pasifik

Bangladeş'te dang hummasından hayatını kaybedenlerin sayısı 398'e çıktı

23:31 13.08.2023 (güncellendi: 23:33 13.08.2023)
© AFP 2023 / MUNIR UZ ZAMANBangladeş - muson yağmurları
Bangladeş - muson yağmurları - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2023
© AFP 2023 / MUNIR UZ ZAMAN
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Bangladeş'te son 24 saatte 11 kişi daha dang hummasından yaşamını yitirirken, ülkede bu hastalıktan ölenlerin sayısı 398'e yükseldi.
Bangladeş Sağlık Hizmetler Genel Müdürlüğü (DHGS) tarafından yapılan açıklamada, bu hastalıktan yalnızca bir günde 2 bin 905 kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Bunun 'bir gün içinde hastaneye kaldırılanların sayısında rekor olduğu' ifade edilen açıklamada, son 24 saatte 11 kişinin daha dang hummasından yaşamını yitirdiği belirtildi.
Bangladeş'te bu yıl dang hummasından 398 kişinin öldüğü kaydedildi.
Ülkede geçen yıl 281 kişi dang hummasından hayatını kaybetmişti.
Tropikal ve subtropikal bölgelerde görülen dang humması, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölüme neden olabiliyor.
Vakalar, genellikle 'yağış dönemleri' olarak bilinen haziran, eylül, aralık ve martta artış gösteriyor.
Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.
Hastalığa yol açan sivrisinek türünün, su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle muhtemel üreme alanlarının sürekli ilaçlanması gerekiyor.
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