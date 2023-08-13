https://sputniknews.com.tr/20230813/ayasofyanin-yeni-kedisi-seymen-1074607566.html

Ayasofya'nın yeni kedisi Seymen

Ayasofya'nın yeni kedisi Seymen

"Uzun tüylü kedilerin atası" kabul edilen Ankara kedisi türü "Seymen", kaybolan dedesi "Kılıç"ın yerini almak üzere Ayasofya'ya teslim edildi. 13.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-13T14:29+0300

2023-08-13T14:29+0300

2023-08-13T14:29+0300

yaşam

ayasofya

ayasofya-i kebir cami-i şerif

ayasofya camii

kedi

ankara

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"Uzun tüylü kedilerin atası" kabul edilen Ankara kedisi türü "Seymen", kaybolan dedesi "Kılıç"ın yerini almak üzere Ayasofya-i Kebir Camii'ne teslim edildi.Ayasofya-i Kebir Camii'nde yaşayan "Gli" adlı kediye arkadaş olması için 2020'de Pursaklar Belediyesi Ankara Kedisi Koruma ve Yaşatma Merkezi'nden gönderilen ve bir süre sonra kaybolan Ankara kedisi Kılıç'ın yerini torunu Seymen aldı.Seymen, Ankara'dan kara yoluyla uzun bir yolculuğun ardından Pursaklar Belediyesi Ankara Kedisi Koruma ve Yaşatma Merkezi'nde veteriner teknikeri olarak görev yapan lisanslı kedi yetiştiricisi Ayşegül Korkmaz gözetiminde İstanbul'a ulaştı.Korkmaz, Seymen'i, üzerinde isimliği bulunan tasmayı taktıktan sonra bir süre Ayasofya çevresinde gezdirdi.Yolculuğun kendilerini biraz yorduğunu belirten Korkmaz, 2020'de doğan Seymen’i bebekliğinden beri kendisinin yetiştirdiğini söyledi.Korkmaz, Seymen'in Ankara’daki tesisin en iri kıyım kedisi olduğunu, o nedenle bu adın verildiğini ifade ederek, "Ayrılmak üzüyor. Bulunduğu ortamı görmek istedim. Başka yerde huzursuz olmasın diye kendim gelmek istedim." dedi.Seymen'e mikroçip takıldığını, böylece takip edileceğini aktaran Korkmaz, kaybolan dedesi Kılıç’ta da çip olduğunu, herhangi bir sağlık kuruluşuna başvurulursa kedinin bulunabileceğini kaydetti.Korkmaz, Kılıç’ın çok güzel, mavi-yeşil gözlü ve uzun tüylü bir kedi olduğunu dile getirerek, "Torunu Seymen kedi evimizin en iri kıyım kedisi. Irk standartlarını en yüksek derecede taşıyan bir kedi. Buradaki bakıcısıyla irtibatta oluyoruz. Herhangi bir sorununda temasa geçiyoruz. Ben yardımcı oluyorum. Ayrıca maması, kumu ve diğer ihtiyaçlarını biz temin ediyoruz. Onlar bittikçe ben alıp gelirim." ifadelerini kullandı.Seymen daha sonra Uluslararası Şecere ve Soy Ağacı Belgesi ve pasaportuyla, Ayasofya Külliyesi biriminden Selman Saygılı'ya teslim edildi.Saygılı, Ayasofya’da başka kedilerin de olduğuna işaret ederek, "Göz bebeğimiz Ayasofya’ya baktığımız gibi bakacağız." dedi.Yuvasına bırakılan Seymen’e, camiyi ziyaret eden çocuklar yoğun ilgi gösterdi.Öte yandan, 24 Temmuz 2022 doğumlu Seymen’in şeceresinde annesi Cankız ve babası Cankat’ın kayıtlı olduğu, birinci, ikinci ve üçüncü kuşak büyükanne ve büyükbabalarının arasında Kılıç'ın adının da yer aldığı görüldü.'Ayasofya'yı ziyaret edenler bizim muhteşem kedimizi de görecek'Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin de Ankara'da yapılan uğurlamada, 2020'de Ayasofya-i Kebir Camii açıldığında, tesislerinden Kılıç isimli kediyi yolladıklarını hatırlattı.Kılıç'ın yaklaşık 1,5 yıl Ayasofya'da yaşadığını, oraya gelen ziyaretçilerin Kılıç'ı, onun da ziyaretçileri sevdiğini ifade eden Çetin, şunları kaydetti:

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ayasofya, ayasofya-i kebir cami-i şerif, ayasofya camii, kedi, ankara