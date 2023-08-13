https://sputniknews.com.tr/20230813/antalyada-gida-fabrikasinda-yangin--1074602390.html
Antalya'da gıda fabrikasında yangın
Antalya'da gıda fabrikasında yangın
Antalya'da Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. 13.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-13T09:18+0300
2023-08-13T09:18+0300
2023-08-13T09:39+0300
türkiye
antalya
yangın
fabrika
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Döşemealtı ilçesindeki OSB'de bulunan gıda fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle yangın söndürüldü.Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.Yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu.
https://sputniknews.com.tr/20230811/istanbulda-fabrika-yangini-ekiplerin-mudahalesi-suruyor-1074552889.html
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antalya, yangın, fabrika
Antalya'da gıda fabrikasında yangın
09:18 13.08.2023 (güncellendi: 09:39 13.08.2023) Abone ol
Antalya'da Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Döşemealtı ilçesindeki OSB'de bulunan gıda fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.
Yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu.