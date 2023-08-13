https://sputniknews.com.tr/20230813/antalyada-gida-fabrikasinda-yangin--1074602390.html

Antalya'da gıda fabrikasında yangın

Antalya'da gıda fabrikasında yangın

Antalya'da Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. 13.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-13T09:18+0300

2023-08-13T09:18+0300

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türkiye

antalya

yangın

fabrika

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Döşemealtı ilçesindeki OSB'de bulunan gıda fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle yangın söndürüldü.Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.Yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu.

https://sputniknews.com.tr/20230811/istanbulda-fabrika-yangini-ekiplerin-mudahalesi-suruyor-1074552889.html

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