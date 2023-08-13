Ahmet Hakan: Dedikodular doğruysa Akşener ittifak için 'CHP İzmir’i bize versin' şartını öne sürecek

"Dedikodular doğruysa Meral Akşener, yerel seçimlerde CHP ile ittifak için şöyle bir şart öne sürecekmiş: CHP İzmir’de aday çıkarmasın, İYİ Parti’nin İzmir adayını desteklesin. Yani CHP, İzmir’i bize versin. Eğer doğruysa bayağı cüretkâr bir talep bu. Peki Akşener bu cüreti nereden buluyor olabilir? Galiba şöyle bir kalkış noktası var: Ne yani kardeşim. Kılıçdaroğlu’nu hep Babacan, Davutoğlu mu söğüşleyecek. Biraz da biz söğüşleyelim. Hey gidi Kemal Bey hey. Siyaseti ne hale düşürdün."