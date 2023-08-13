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Ahmet Hakan: Dedikodular doğruysa Akşener ittifak için 'CHP İzmir’i bize versin' şartını öne sürecek
Ahmet Hakan: Dedikodular doğruysa Akşener ittifak için 'CHP İzmir’i bize versin' şartını öne sürecek
Ahmet Hakan yerel seçimler öncesinde İYİ Parti'nin CHP ile ittifak şartının İzmir'in seçimlerde İYİ Parti'ye bırakılması olduğunu öne sürdü ve "CHP İzmir’de... 13.08.2023, Sputnik Türkiye
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Yerel seçimler öncesinde partiler arasında ittifak arayışı hızlandı.Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, İYİ Parti'nin CHP ile ittifak yapmak için bazı şartlar önce sürdüğünü dile getirdi.Ahmet Hakan bugünkü köşe yazısında şunları yazdı:
https://sputniknews.com.tr/20230729/iyi-parti-lideri-aksener-bugun-turkiyede-muhalefeti-bir-samar-oglanina-ceviren-tutum-var-1074132328.html
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ahmet hakan, iyi parti, meral akşener, kemal kılıçdaroğlu, chp
ahmet hakan, iyi parti, meral akşener, kemal kılıçdaroğlu, chp

Ahmet Hakan: Dedikodular doğruysa Akşener ittifak için 'CHP İzmir’i bize versin' şartını öne sürecek

09:25 13.08.2023
© AAKılıçdaroğlu Akşener
Kılıçdaroğlu Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2023
© AA
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Ahmet Hakan yerel seçimler öncesinde İYİ Parti'nin CHP ile ittifak şartının İzmir'in seçimlerde İYİ Parti'ye bırakılması olduğunu öne sürdü ve "CHP İzmir’de aday çıkarmasın, İYİ Parti’nin İzmir adayını desteklesin. Yani CHP, İzmir’i bize versin" deniliyor ifadesini kullandı.
Yerel seçimler öncesinde partiler arasında ittifak arayışı hızlandı.
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, İYİ Parti'nin CHP ile ittifak yapmak için bazı şartlar önce sürdüğünü dile getirdi.
Ahmet Hakan bugünkü köşe yazısında şunları yazdı:
"Dedikodular doğruysa Meral Akşener, yerel seçimlerde CHP ile ittifak için şöyle bir şart öne sürecekmiş: CHP İzmir’de aday çıkarmasın, İYİ Parti’nin İzmir adayını desteklesin. Yani CHP, İzmir’i bize versin. Eğer doğruysa bayağı cüretkâr bir talep bu. Peki Akşener bu cüreti nereden buluyor olabilir? Galiba şöyle bir kalkış noktası var: Ne yani kardeşim. Kılıçdaroğlu’nu hep Babacan, Davutoğlu mu söğüşleyecek. Biraz da biz söğüşleyelim. Hey gidi Kemal Bey hey. Siyaseti ne hale düşürdün."
Meral Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2023
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