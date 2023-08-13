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https://sputniknews.com.tr/20230813/abd-meksika-sinirina-testereli-samandiralar-yerlestirildi--1074614675.html
Teksas-Meksika sınırındaki şamandıra bariyerlerinde testereler olduğu ortaya çıktı
Teksas-Meksika sınırındaki şamandıra bariyerlerinde testereler olduğu ortaya çıktı
ABD'nin Texas Valisi Greg Abbott tarafından Meksika sınırındaki Rio Grande Nehri üzerine kurulması planlanan yüzen bariyerde testereli şamandıralar olduğu... 13.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-13T23:58+0300
2023-08-14T00:42+0300
abd-meksika sınırı
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şamandıra
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ABD'nin Teksas eyaleti yönetimi tarafından geçtiğimiz ay Meksika sınırındaki Rio Grande Nehri üzerine kurulumuna başlanan yüzen bariyerde testereli şamandıraların kullanıldığı belirlendi.ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Demokrat Sylvia Garcia, testereli şamandıraların görüntülerini yayınlayarak, Texas Valisi Greg Abbott'tan bu zalimce ve insanlık dışı uygulamanın hemen sona erdirilmesi çağrısında bulundu. Vali Abbott, geçtiğimiz haziran ayında yapılan duyuruyla gündeme gelen ve temmuz ayında inşasına başlanılan yüzen bariyer projesinin düzensiz göçmenlerin ABD'ye geçişini engellemek amacıyla hayata geçirildiğini savunurken, ABD Başkanı Joe Biden hükümetini bu konuda yetersiz kalmakla suçluyor. Meksikalı yetkililer yaptığı açıklamada, 3 ve 4 Ağustos tarihlerinde Rio Grande Nehri üzerindeki şamandıraların yakınında 2 göçmenin cansız bedenlerinin bulunduğunu belirtti. Hayatını kaybeden göçmenlerden birinin 20 yaşında Honduras asıllı olduğu ifade edilerek, diğer göçmenin kimliği ise henüz belirlenemedi. Meksika’dan ABD’ye nota Yüzen bariyer projesi nedeniyle Meksika, ABD hükümetine 2 diplomatik nota gönderirken, Meksika Dışişleri Bakanı Alicia Barcena da geçtiğimiz günlerde ABD’li mevkidaşı Antony Blinken ile yaptığı görüşmede şamandıraların kaldırılmasını talep etmişti. Tartışmalı bariyer projesine ABD hükümeti de insani ve çevresel sorunlara neden olabileceği için karşı çıkarak, ABD Adalet Bakanlığı, geçtiğimiz temmuz ayında bariyerlerin kaldırılması için Texas yerel yönetimine karşı dava açmıştı.
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abd-meksika sınırı, şamandıra, abd, teksas
abd-meksika sınırı, şamandıra, abd, teksas

Teksas-Meksika sınırındaki şamandıra bariyerlerinde testereler olduğu ortaya çıktı

23:58 13.08.2023 (güncellendi: 00:42 14.08.2023)
© İHAABD’nin Arizona eyaleti yönetimi, Meksika sınırına konteynerlerden duvar ördü. Eyalet valisi, duvarın çekilme nedenine ilişkin uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleyi işaret etti.
ABD’nin Arizona eyaleti yönetimi, Meksika sınırına konteynerlerden duvar ördü. Eyalet valisi, duvarın çekilme nedenine ilişkin uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleyi işaret etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2023
© İHA
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ABD'nin Texas Valisi Greg Abbott tarafından Meksika sınırındaki Rio Grande Nehri üzerine kurulması planlanan yüzen bariyerde testereli şamandıralar olduğu ortaya çıktı. Şamandıraların yakınında 2 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı.
ABD'nin Teksas eyaleti yönetimi tarafından geçtiğimiz ay Meksika sınırındaki Rio Grande Nehri üzerine kurulumuna başlanan yüzen bariyerde testereli şamandıraların kullanıldığı belirlendi.
ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Demokrat Sylvia Garcia, testereli şamandıraların görüntülerini yayınlayarak, Texas Valisi Greg Abbott'tan bu zalimce ve insanlık dışı uygulamanın hemen sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

Vali Abbott, geçtiğimiz haziran ayında yapılan duyuruyla gündeme gelen ve temmuz ayında inşasına başlanılan yüzen bariyer projesinin düzensiz göçmenlerin ABD'ye geçişini engellemek amacıyla hayata geçirildiğini savunurken, ABD Başkanı Joe Biden hükümetini bu konuda yetersiz kalmakla suçluyor.

Meksikalı yetkililer yaptığı açıklamada, 3 ve 4 Ağustos tarihlerinde Rio Grande Nehri üzerindeki şamandıraların yakınında 2 göçmenin cansız bedenlerinin bulunduğunu belirtti. Hayatını kaybeden göçmenlerden birinin 20 yaşında Honduras asıllı olduğu ifade edilerek, diğer göçmenin kimliği ise henüz belirlenemedi.


Meksika’dan ABD’ye nota

Yüzen bariyer projesi nedeniyle Meksika, ABD hükümetine 2 diplomatik nota gönderirken, Meksika Dışişleri Bakanı Alicia Barcena da geçtiğimiz günlerde ABD’li mevkidaşı Antony Blinken ile yaptığı görüşmede şamandıraların kaldırılmasını talep etmişti.

Tartışmalı bariyer projesine ABD hükümeti de insani ve çevresel sorunlara neden olabileceği için karşı çıkarak, ABD Adalet Bakanlığı, geçtiğimiz temmuz ayında bariyerlerin kaldırılması için Texas yerel yönetimine karşı dava açmıştı.
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