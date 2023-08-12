https://sputniknews.com.tr/20230812/turkiyenin-yerli-sonda-roketi-basariyla-test-edildi-1074594602.html

Türkiye'nin yerli sonda roketi başarıyla test edildi

Türkiye'nin yerli sonda roketi başarıyla test edildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, ROKETSAN tarafından geliştirilen Türkiye'nin yerli sonda roketinin fırlatılmasına ilişkin, "Başarıyla... 12.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-12T21:19+0300

2023-08-12T21:19+0300

2023-08-12T21:19+0300

türkiye

türkiye

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roketsan

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), ROKETSAN tarafından geliştirilen Türkiye'nin yerli ve milli sonda roketinin İğneada'da başarıyla fırlatılarak test edildiğini bildirdi.SSB'nin, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımında yerli ve milli roket testine ilişkin bilgi verildi.Paylaşımda, Türkiye'nin uzaya erişim çalışmaları kapsamında ileri mühendislik teknolojileriyle geliştirilen sonda roketin başarıyla fırlatıldığı aktarılırken, "Tüm kritik alt sistemleri yerli, milli ve özgün olarak ROKETSAN tarafından geliştirilen roketimizin başarılı fırlatma testi ülkemize hayırlı olsun" ifadesi kullanıldı.'Türkiye Yüzyılı'nın uzay teknolojilerine vurulacak mührünün haberi'Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da sosyal medya hesabından konuyu değerlendirdi.Kacır, "Birkaç cümleyle özetlenen bu başarı Türkiye Yüzyılı'nın uzay teknolojilerine vurulacak mührünün haberi. Peşi sıra gelecek nice müjdenin habercisi. ROKETSAN mühendislerimizi yürekten kutluyorum" ifadelerine yer verdi.Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yerli ve milli roket teknolojilerinde önemli bir eşiği daha aştıklarına işaret ederek şunları kaydetti:

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