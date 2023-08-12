https://sputniknews.com.tr/20230812/tl-mevduat-faizi-15-ayda-15-puan-geriledi-1074579698.html
TL mevduat faizi 1.5 ayda 15 puan geriledi
TL mevduat faizi 1.5 ayda 15 puan geriledi
Mevduat faizlerinde düşüş ivmesi 4 Ağustos haftasında da devam etti. Mevduatların ağırlıklı olduğu 1-3 ay vadeli mevduatlarda faizler 1,5 ayda 15 puan düştü. 12.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-12T00:36+0300
2023-08-12T00:36+0300
2023-08-12T00:36+0300
dünya
tl
tl
tl
türk lirası
kur korumalı mevduat (kkm)
kur korumalı tl mevduat
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/07/1074438348_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_141eb9cd621b590709dd06ae0fadef17.jpg
Dünya'nın aktardığına göre Kur korumalı mevduatlarda rekor artış yaşanırken, mevduat faizlerindeki düşüş ivmesinin devam ettiği görüldü.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre mevduatların ağırlıklı olduğu 1-3 ay arası vadeli mevduatlarda ortalama faiz 4 Ağustos haftası itibariyle yüzde 28'in altına indi. Böylelikle mevduat faizlerinde 1,5 ayda 15 puana varan düşüş kaydedildi.Mevduat faizleri Haziran ayında yüzde 42 ile 23 yılın rekor seviyesine yükselmişti.Mevduat faizlerinde düşüş eğilimi yeni ekonomi yönetiminin makro ihtiyati önlemlerinin etkisiyle hızlanmıştı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/07/1074438348_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_ddbf95827668aefb606047a70e4f33e8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
tl, tl, tl, türk lirası, kur korumalı mevduat (kkm), kur korumalı tl mevduat
tl, tl, tl, türk lirası, kur korumalı mevduat (kkm), kur korumalı tl mevduat
TL mevduat faizi 1.5 ayda 15 puan geriledi
Abone ol
Mevduat faizlerinde düşüş ivmesi 4 Ağustos haftasında da devam etti. Mevduatların ağırlıklı olduğu 1-3 ay vadeli mevduatlarda faizler 1,5 ayda 15 puan düştü.
Dünya'nın aktardığına
göre Kur korumalı mevduatlarda rekor artış yaşanırken, mevduat faizlerindeki düşüş ivmesinin devam ettiği görüldü.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre mevduatların ağırlıklı olduğu 1-3 ay arası vadeli mevduatlarda ortalama faiz 4 Ağustos haftası itibariyle yüzde 28'in altına indi. Böylelikle mevduat faizlerinde 1,5 ayda 15 puana varan düşüş kaydedildi.
Mevduat faizleri Haziran ayında yüzde 42 ile 23 yılın rekor seviyesine yükselmişti.
Mevduat faizlerinde düşüş eğilimi yeni ekonomi yönetiminin makro ihtiyati önlemlerinin etkisiyle hızlanmıştı.