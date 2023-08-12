https://sputniknews.com.tr/20230812/ticaret-bakanligindan-guvensiz-tuketici-urunlerine-4-milyon-tllik-ceza-1074584270.html

Ticaret Bakanlığı'ndan güvensiz tüketici ürünlerine 4 milyon TL'lik ceza

Ticaret Bakanlığı'ndan güvensiz tüketici ürünlerine 4 milyon TL'lik ceza

Ticaret Bakanlığı, 2023 yılı temmuz ayı itibariyle 940 parti ürünün denetlendiğini ve güvensiz bulunan üretici ile ithalatçılara toplam 4.1 milyon lira idari... 12.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-12T11:54+0300

2023-08-12T11:54+0300

2023-08-12T11:54+0300

ekonomi

ticaret bakanlığı

ceza

güvensiz ürün

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/03/1074318366_0:0:629:354_1920x0_80_0_0_17baec37befef9397f5cc12b79b627e9.jpg

Ticaret Bakanlığı'ndan güvensiz ürünlere 4.1 milyon lira ceza verildi.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Tüketicileri güvensiz ürün risklerinden korumak amacıyla Ticaret Bakanlığı sorumluluğunda bulunan başta kırtasiye, oyuncak ve çocuk bakım ürünleri olmak üzere tekstil, ayakkabı, mobilya, deterjan gibi ürünlere yönelik piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri yürütülüyor. Denetimlerde ürünler Avrupa Birliği mevzuatı ile uyumlu hale getirildikten sonra hazırlanan teknik mevzuattaki ölçütlere göre yetkilendirilmiş laboratuvarlarda inceleniyor.Denetimlerde; ürünlerin içermesi muhtemel zararlı kimyasalların tespitine yönelik analizler yapıldığı, fiziksel olarak kaza ve yaralanmalara sebebiyet verebilecek küçük parça, sivri uç gibi kısımlar test edilmekte ve kullanım talimatı, etiket bilgileri, uyarı ve işaretlemelerin kontrol edildiği belirtildi.4.1 milyon lira idari para cezasıDenetimler sonucunda mevzuata uygun olmayan ürünlere piyasaya arzın yasaklanması, toplatma, bertaraf ve ayrıca idari para cezası yaptırımları uygulandığı belirtilerek, "Bu ürünlere ilişkin bilgiler Ticaret Bakanlığı Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) aracılığıyla www.guvensizurun.ticaret.gov.tr adresli internet sitesinden tüketicilerimizle de paylaşılmaktadır. Bu çerçevede, 2023 yılı temmuz ayı itibarı ile toplam 940 parti ürün denetlenmiştir. Ürünleri güvensiz bulunan üretici ve ithalatçılara toplam 4.1 milyon lira idari para cezası uygulanmıştır" ifadeleri kullanıldı.Uyarı yapıldıBununla birlikte, 2023-2024 eğitim öğretim yılı öncesinde okul ve kırtasiye ürünlerine yönelik denetimler gerçekleştirileceği bildirilerek, "Çocuklarımızın sağlık ve güvenliğini riske atabilecek ürünlere gerekli idari yaptırımlar uygulanacaktır. Tüketicilerimizin güvensiz olduğundan şüphelendikleri ürünlerle ilgili Alo 175 Tüketici Danışma Hattı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve Bakanlığımızın web sayfası üzerinden ihbar ve şikayet mekanizmalarını kullanarak Bakanlığımıza bildirimde bulunmaları, piyasadaki güvensiz ürünlerin tespitine önemli katkı sağlayacaktır" denildi.

https://sputniknews.com.tr/20230811/bakan-bolattan-kararlilik-mesaji-mal-ve-hizmet-ihracatini-artiracagiz-1074572796.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ticaret bakanlığı, ceza, güvensiz ürün