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https://sputniknews.com.tr/20230812/ticaret-bakanligindan-guvensiz-tuketici-urunlerine-4-milyon-tllik-ceza-1074584270.html
Ticaret Bakanlığı'ndan güvensiz tüketici ürünlerine 4 milyon TL'lik ceza
Ticaret Bakanlığı'ndan güvensiz tüketici ürünlerine 4 milyon TL'lik ceza
Ticaret Bakanlığı, 2023 yılı temmuz ayı itibariyle 940 parti ürünün denetlendiğini ve güvensiz bulunan üretici ile ithalatçılara toplam 4.1 milyon lira idari... 12.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-12T11:54+0300
2023-08-12T11:54+0300
ekonomi
ticaret bakanlığı
ceza
güvensiz ürün
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Ticaret Bakanlığı'ndan güvensiz ürünlere 4.1 milyon lira ceza verildi.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Tüketicileri güvensiz ürün risklerinden korumak amacıyla Ticaret Bakanlığı sorumluluğunda bulunan başta kırtasiye, oyuncak ve çocuk bakım ürünleri olmak üzere tekstil, ayakkabı, mobilya, deterjan gibi ürünlere yönelik piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri yürütülüyor. Denetimlerde ürünler Avrupa Birliği mevzuatı ile uyumlu hale getirildikten sonra hazırlanan teknik mevzuattaki ölçütlere göre yetkilendirilmiş laboratuvarlarda inceleniyor.Denetimlerde; ürünlerin içermesi muhtemel zararlı kimyasalların tespitine yönelik analizler yapıldığı, fiziksel olarak kaza ve yaralanmalara sebebiyet verebilecek küçük parça, sivri uç gibi kısımlar test edilmekte ve kullanım talimatı, etiket bilgileri, uyarı ve işaretlemelerin kontrol edildiği belirtildi.4.1 milyon lira idari para cezasıDenetimler sonucunda mevzuata uygun olmayan ürünlere piyasaya arzın yasaklanması, toplatma, bertaraf ve ayrıca idari para cezası yaptırımları uygulandığı belirtilerek, "Bu ürünlere ilişkin bilgiler Ticaret Bakanlığı Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) aracılığıyla www.guvensizurun.ticaret.gov.tr adresli internet sitesinden tüketicilerimizle de paylaşılmaktadır. Bu çerçevede, 2023 yılı temmuz ayı itibarı ile toplam 940 parti ürün denetlenmiştir. Ürünleri güvensiz bulunan üretici ve ithalatçılara toplam 4.1 milyon lira idari para cezası uygulanmıştır" ifadeleri kullanıldı.Uyarı yapıldıBununla birlikte, 2023-2024 eğitim öğretim yılı öncesinde okul ve kırtasiye ürünlerine yönelik denetimler gerçekleştirileceği bildirilerek, "Çocuklarımızın sağlık ve güvenliğini riske atabilecek ürünlere gerekli idari yaptırımlar uygulanacaktır. Tüketicilerimizin güvensiz olduğundan şüphelendikleri ürünlerle ilgili Alo 175 Tüketici Danışma Hattı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve Bakanlığımızın web sayfası üzerinden ihbar ve şikayet mekanizmalarını kullanarak Bakanlığımıza bildirimde bulunmaları, piyasadaki güvensiz ürünlerin tespitine önemli katkı sağlayacaktır" denildi.
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ticaret bakanlığı, ceza, güvensiz ürün
ticaret bakanlığı, ceza, güvensiz ürün

Ticaret Bakanlığı'ndan güvensiz tüketici ürünlerine 4 milyon TL'lik ceza

11:54 12.08.2023
© İHAMarket
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Ticaret Bakanlığı, 2023 yılı temmuz ayı itibariyle 940 parti ürünün denetlendiğini ve güvensiz bulunan üretici ile ithalatçılara toplam 4.1 milyon lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.
Ticaret Bakanlığı'ndan güvensiz ürünlere 4.1 milyon lira ceza verildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Tüketicileri güvensiz ürün risklerinden korumak amacıyla Ticaret Bakanlığı sorumluluğunda bulunan başta kırtasiye, oyuncak ve çocuk bakım ürünleri olmak üzere tekstil, ayakkabı, mobilya, deterjan gibi ürünlere yönelik piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri yürütülüyor. Denetimlerde ürünler Avrupa Birliği mevzuatı ile uyumlu hale getirildikten sonra hazırlanan teknik mevzuattaki ölçütlere göre yetkilendirilmiş laboratuvarlarda inceleniyor.
Denetimlerde; ürünlerin içermesi muhtemel zararlı kimyasalların tespitine yönelik analizler yapıldığı, fiziksel olarak kaza ve yaralanmalara sebebiyet verebilecek küçük parça, sivri uç gibi kısımlar test edilmekte ve kullanım talimatı, etiket bilgileri, uyarı ve işaretlemelerin kontrol edildiği belirtildi.

4.1 milyon lira idari para cezası

Denetimler sonucunda mevzuata uygun olmayan ürünlere piyasaya arzın yasaklanması, toplatma, bertaraf ve ayrıca idari para cezası yaptırımları uygulandığı belirtilerek, "Bu ürünlere ilişkin bilgiler Ticaret Bakanlığı Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) aracılığıyla www.guvensizurun.ticaret.gov.tr adresli internet sitesinden tüketicilerimizle de paylaşılmaktadır. Bu çerçevede, 2023 yılı temmuz ayı itibarı ile toplam 940 parti ürün denetlenmiştir. Ürünleri güvensiz bulunan üretici ve ithalatçılara toplam 4.1 milyon lira idari para cezası uygulanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Uyarı yapıldı

Bununla birlikte, 2023-2024 eğitim öğretim yılı öncesinde okul ve kırtasiye ürünlerine yönelik denetimler gerçekleştirileceği bildirilerek, "Çocuklarımızın sağlık ve güvenliğini riske atabilecek ürünlere gerekli idari yaptırımlar uygulanacaktır. Tüketicilerimizin güvensiz olduğundan şüphelendikleri ürünlerle ilgili Alo 175 Tüketici Danışma Hattı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve Bakanlığımızın web sayfası üzerinden ihbar ve şikayet mekanizmalarını kullanarak Bakanlığımıza bildirimde bulunmaları, piyasadaki güvensiz ürünlerin tespitine önemli katkı sağlayacaktır" denildi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2023
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