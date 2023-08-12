https://sputniknews.com.tr/20230812/teskten-esnafi-rahatlatacak-adimlar-icin-cagri-1074596319.html

TESK'ten esnafı rahatlatacak adımlar için çağrı

TESK'ten esnafı rahatlatacak adımlar için çağrı

TESK Başkanı Palandöken, esnafı rahatlatacak adımlar için önerilerde bulundu. Esnafın rahatlayabilmesi için sosyal güvenlik alanında bazı adımların atılması... 12.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-12T22:43+0300

2023-08-12T22:43+0300

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ekonomi

türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk)

bendevi palandöken

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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın rahatlayabilmesi için sosyal güvenlik alanında bazı adımların atılması gerektiğini belirtti.Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, esnafın çeşitli konulardaki beklentilerine işaret etti.Meclis açıldıktan sonra gündeme alınması gereken ilk konulardan birinin Bağ-Kur'lu esnaf ve sanatkarlar için 9 bin prim gününün 7 bin 200 güne düşürülmesi olduğunu belirten Palandöken, "Bununla birlikte vergi dairesine kayıt olmuş fakat Bağ-Kur'a kayıt olmamış esnafımız da emekli olabilmek için müjdeli haber bekliyor. Emeklilikte prim gününe takılan mağdur esnafımızın unutulmaması ekonomik anlamda da devletimizin yararına olacaktır. Kazanılmış hakların verilmesi için binlerce esnafımız bu müjdenin gerçekleşmesini bekliyor" ifadesini kullandı.Emeklilik için staj konusunda düzenleme çağrısıStaj konusunda da düzenleme yapılması gerektiğini vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:

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türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk), bendevi palandöken