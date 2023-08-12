Termometreler Şırnak'ta 48, Diyarbakır'da 44, Batman'da 42 dereceyi gösterdi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
ÖZEL HABER
İran: BRICS, ABD hegemonyasına karşı çok kutuplu dünya kuracak
12:32
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
Ukrayna’ya silah yardımları ABD’yi zora soktu: İzin vermeyeceğiz
13:29
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SESLİ HABER
Bunu söyleyen eski ABD’li istihbaratçı: Biden, ABD halkını kandırdı
15:04
2 dk
SESLİ HABER
Bunu Alman medyası yazdı: Hurdaya ayrılan tanklar Ukrayna’ya verilecek
16:34
1 dk
SESLİ HABER
Anlaşma bitti, Ukrayna’nın geliri yarı yarıya düştü
17:35
2 dk
SESLİ HABER
ABD, İstanbul’da imzalanan tahıl anlaşmasına nasıl zarar verdi?
18:36
2 dk
SESLİ HABER
Ve dönüş başladı: Volkswagen, Audi, Skoda ve Bentley, tekrar Rusya’da
19:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD’nin Ukrayna’ya gönderdiği silahlar kimlerin eline geçiyor?
20:20
2 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan 47 yıl sonra ilk: Uzaydaki görevi açıklandı
20:50
2 dk
SESLİ HABER
Kiev yönetimi dört manastırı mühürledi
21:16
1 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan Türkiye açıklaması: Türkiye’nin rolü önemli derecede arttı
21:47
2 dk
HAFTA SONU REHBERİ
Ne izlemeli, nereye gitmeli?
08:00
4 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Turist rehberliği de yapan Türkiye'nin sevilen şairi
09:00
6 dk
SESLİ HABER
Anlaşma bitti, Ukrayna’nın geliri yarı yarıya düştü
10:32
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
ÖZEL HABER
Diyarbakır’daki Afrika sıcaklarına belediyeden gölet çözümü
13:05
5 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Turist rehberliği de yapan Türkiye'nin sevilen şairi
13:41
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
4 dk
HAFTA SONU REHBERİ
Ne izlemeli, nereye gitmeli?
14:08
4 dk
SESLİ HABER
ABD’li büyük şirketler kaybı anladı: Rus pazarına dönmek istiyoruz
14:36
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
ÖZEL HABER
Ozel Haber_Whatsapp dolandırıcılarına dikkat. Korunmanın yöntemini anlattı
17:00
8 dk
SESLİ HABER
Ve dönüş başladı: Volkswagen, Audi, Skoda ve Bentley, tekrar Rusya’da
17:35
1 dk
ÖZEL HABER
Putin imzaladı, artık paraları dondurulabilecek
18:00
2 dk
ÖZEL HABER
ABD itiraf etti: Afganistan’da bizi Taliban değil, yolsuzluk mahvetti
19:00
4 dk
ÖZEL HBER
Ne Japon siyasiler ne de BM Genel Sekreteri, ABD’yi ağzına alamadı
20:00
3 dk
ÖZEL HABER
ABD basını: Ukrayna karşı saldırısında Rus savunma hatlarına dahi yaklaşamadı
21:00
2 dk
ÖZEL HABER
OPEC ülkelerinin kararı ABD’de kriz yarattı
22:00
2 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna’nın açıklaması Polonya’yı kızdırdı
23:00
2 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230812/termometreler-sirnakta-48-diyarbakirda-44-batmanda-42-dereceyi-gosterdi-1074595755.html
Termometreler Şırnak'ta 48, Diyarbakır'da 44, Batman'da 42 dereceyi gösterdi
Termometreler Şırnak'ta 48, Diyarbakır'da 44, Batman'da 42 dereceyi gösterdi
Mevsim normallerinin üzerinde seyreden kavurucu sıcaklar nedeniyle yaşamın olumsuz etkilendiği Diyarbakır, Batman ve Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçesinde öğlen... 12.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-12T21:57+0300
2023-08-12T21:57+0300
yaşam
termometre
türkiye
cizre
şırnak
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/0c/1074595055_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3469b7a0a46983c615950ec7455c1b91.jpg
Diyarbakır, Şırnak ve Batman'da kavurucu sıcaklar yaşamı olumsuz etkiledi.Sıcaklığın 44 dereceye ulaştığı Diyarbakır'da vatandaşlar klimalı ortamları ve gölgelik alanları tercih ederken, öğle saatlerinde sokak, cadde, çocuk parkı ve meydanlar boş kaldı.Sıcaklığın gelecek hafta 41 ila 46 derece arasında seyretmesi bekleniyor.Merkez Sur ilçesinde bir işletmede döner ustası olan Servet Menteş, AA muhabirine, sıcaklıktan dolayı ayakta zor durduklarını söyledi.Çocukları için sıcakta da çalışmak zorunda olduğunu aktaran Menteş, "Dışarıda hava sıcaklığı 44 derece, döner ocağının başı da 70 derecenin altında değil ama dayanmaya çalışıyorum. Serinlemek için buzdolabına koyduğum suyu başıma dökerek öylece serinliyorum. Günde ortalama 6 defa başıma soğuk su döküyorum. Bunu yapmazsam dayanma şansım yok, ayakta duramam" dedi.Özellikle sıcaktan en çok etkilenenlerin fırında çalışan ekmek ve döner ustaları olduğunu aktaran Menteş, "Yaşım 43 bu yılki kadar bir sıcak havaya denk gelmedim. Bu yıl çok sıcak" ifadelerini kullandı.Döner ustası Mehmet Erdoğan da yaklaşık 10 yıldır döner ustası olarak çalıştığını belirterek, mesleğinde en çok yaz aylarında zorlandığını söyledi.Gün içinde siparişin yoğun olduğu saatlerde daha çok zorlandıklarını dile getiren Erdoğan, "Ocağın olduğu her yerde ayrıca bir sıcaklık var" dedi.Gölgelik alanda serinlemeye çalışan vatandaşlardan Sabri Ataş, sıcak havadan dolayı işi olmadığı müddetçe saat 16.00'dan önce dışarı çıkmadığını aktardı.Yaklaşık 10 gündür kentte havanın çok sıcak olduğunu ifade eden Ataş, tarihi surların dibinde gölgede serinlenmeye çalıştığını dile getirdi.ŞırnakŞırnak'ın Cizre ilçesinde ise sıcaklık 48 dereceye ulaştı.Sıcak nedeniyle iş yerlerinin çoğu kepenklerini kapatılırken, cadde ve sokaklar boş kaldı.Vatandaşlar Cizre Nehri kenarında gölgelik alanlarda serinlemeye çalıştı.Silopi ilçesinde de sıcaklığın etkisini artırdığı öğle saatlerinde park, bahçe ve mesire alanlarında zaman geçiren vatandaşlar, soğuk içecekler tüketerek serinledi.BatmanBatman'da da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiledi. Termometrelerin 42 dereceyi gösterdiği Batman'da vatandaşların bir kısmı gündüz saatlerinde dışarı çıkmadı, bir kısmı da parklardaki gölge alanlarda vakit geçirdi.Yüksek sıcaklıklar nedeniyle çocuklar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ücretsiz havuzlarına yoğun ilgi gösterdi.Kentte sıcak havadan etkilenen sokak hayvanları da süs havuzlarında serinlemeye çalıştı.Gençlerden Abdullah Mat, havanın sıcak olması nedeniyle çok amaçlı spor salonunda kurulan portatif havuzda yüzmeye geldiğini anlattı.
cizre
şırnak
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/0c/1074595055_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f099e6d9c77c7d8ae48fb9e96bd847b2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
termometre, türkiye, cizre, şırnak
termometre, türkiye, cizre, şırnak

Termometreler Şırnak'ta 48, Diyarbakır'da 44, Batman'da 42 dereceyi gösterdi

21:57 12.08.2023
© AA / Ahmet KaplanDiyarbakır, Şırnak ve Batman'da kavurucu sıcaklar yaşamı olumsuz etkiledi. Sıcaklığın 44 dereceye ulaştığı Diyarbakır'da vatandaşlar klimalı ortamları ve gölgelik alanları tercih ederken, öğle saatlerinde sokak, cadde, çocuk parkı ve meydanlar boş kaldı.
Diyarbakır, Şırnak ve Batman'da kavurucu sıcaklar yaşamı olumsuz etkiledi. Sıcaklığın 44 dereceye ulaştığı Diyarbakır'da vatandaşlar klimalı ortamları ve gölgelik alanları tercih ederken, öğle saatlerinde sokak, cadde, çocuk parkı ve meydanlar boş kaldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2023
© AA / Ahmet Kaplan
Abone olTelegram
Mevsim normallerinin üzerinde seyreden kavurucu sıcaklar nedeniyle yaşamın olumsuz etkilendiği Diyarbakır, Batman ve Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçesinde öğlen saatlerinde cadde ve sokaklar boş kaldı.
Diyarbakır, Şırnak ve Batman'da kavurucu sıcaklar yaşamı olumsuz etkiledi.
Sıcaklığın 44 dereceye ulaştığı Diyarbakır'da vatandaşlar klimalı ortamları ve gölgelik alanları tercih ederken, öğle saatlerinde sokak, cadde, çocuk parkı ve meydanlar boş kaldı.
© AA / Ahmet KaplanDiyarbakır, Şırnak ve Batman'da kavurucu sıcaklar yaşamı olumsuz etkiledi. Sıcaklığın 44 dereceye ulaştığı Diyarbakır'da vatandaşlar klimalı ortamları ve gölgelik alanları tercih ederken, öğle saatlerinde sokak, cadde, çocuk parkı ve meydanlar boş kaldı.
Diyarbakır, Şırnak ve Batman'da kavurucu sıcaklar yaşamı olumsuz etkiledi. Sıcaklığın 44 dereceye ulaştığı Diyarbakır'da vatandaşlar klimalı ortamları ve gölgelik alanları tercih ederken, öğle saatlerinde sokak, cadde, çocuk parkı ve meydanlar boş kaldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2023
Diyarbakır, Şırnak ve Batman'da kavurucu sıcaklar yaşamı olumsuz etkiledi. Sıcaklığın 44 dereceye ulaştığı Diyarbakır'da vatandaşlar klimalı ortamları ve gölgelik alanları tercih ederken, öğle saatlerinde sokak, cadde, çocuk parkı ve meydanlar boş kaldı.
© AA / Ahmet Kaplan
Sıcaklığın gelecek hafta 41 ila 46 derece arasında seyretmesi bekleniyor.
Merkez Sur ilçesinde bir işletmede döner ustası olan Servet Menteş, AA muhabirine, sıcaklıktan dolayı ayakta zor durduklarını söyledi.
Çocukları için sıcakta da çalışmak zorunda olduğunu aktaran Menteş, "Dışarıda hava sıcaklığı 44 derece, döner ocağının başı da 70 derecenin altında değil ama dayanmaya çalışıyorum. Serinlemek için buzdolabına koyduğum suyu başıma dökerek öylece serinliyorum. Günde ortalama 6 defa başıma soğuk su döküyorum. Bunu yapmazsam dayanma şansım yok, ayakta duramam" dedi.
Özellikle sıcaktan en çok etkilenenlerin fırında çalışan ekmek ve döner ustaları olduğunu aktaran Menteş, "Yaşım 43 bu yılki kadar bir sıcak havaya denk gelmedim. Bu yıl çok sıcak" ifadelerini kullandı.
© AA / Ahmet KaplanDiyarbakır, Şırnak ve Batman'da kavurucu sıcaklar yaşamı olumsuz etkiledi. Sıcaklığın 44 dereceye ulaştığı Diyarbakır'da vatandaşlar klimalı ortamları ve gölgelik alanları tercih ederken, öğle saatlerinde sokak, cadde, çocuk parkı ve meydanlar boş kaldı.
Diyarbakır, Şırnak ve Batman'da kavurucu sıcaklar yaşamı olumsuz etkiledi. Sıcaklığın 44 dereceye ulaştığı Diyarbakır'da vatandaşlar klimalı ortamları ve gölgelik alanları tercih ederken, öğle saatlerinde sokak, cadde, çocuk parkı ve meydanlar boş kaldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2023
Diyarbakır, Şırnak ve Batman'da kavurucu sıcaklar yaşamı olumsuz etkiledi. Sıcaklığın 44 dereceye ulaştığı Diyarbakır'da vatandaşlar klimalı ortamları ve gölgelik alanları tercih ederken, öğle saatlerinde sokak, cadde, çocuk parkı ve meydanlar boş kaldı.
© AA / Ahmet Kaplan
Döner ustası Mehmet Erdoğan da yaklaşık 10 yıldır döner ustası olarak çalıştığını belirterek, mesleğinde en çok yaz aylarında zorlandığını söyledi.
Gün içinde siparişin yoğun olduğu saatlerde daha çok zorlandıklarını dile getiren Erdoğan, "Ocağın olduğu her yerde ayrıca bir sıcaklık var" dedi.
Gölgelik alanda serinlemeye çalışan vatandaşlardan Sabri Ataş, sıcak havadan dolayı işi olmadığı müddetçe saat 16.00'dan önce dışarı çıkmadığını aktardı.
© AA / Ahmet KaplanDiyarbakır, Şırnak ve Batman'da kavurucu sıcaklar yaşamı olumsuz etkiledi. Sıcaklığın 44 dereceye ulaştığı Diyarbakır'da vatandaşlar klimalı ortamları ve gölgelik alanları tercih ederken, öğle saatlerinde sokak, cadde, çocuk parkı ve meydanlar boş kaldı.
Diyarbakır, Şırnak ve Batman'da kavurucu sıcaklar yaşamı olumsuz etkiledi. Sıcaklığın 44 dereceye ulaştığı Diyarbakır'da vatandaşlar klimalı ortamları ve gölgelik alanları tercih ederken, öğle saatlerinde sokak, cadde, çocuk parkı ve meydanlar boş kaldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2023
Diyarbakır, Şırnak ve Batman'da kavurucu sıcaklar yaşamı olumsuz etkiledi. Sıcaklığın 44 dereceye ulaştığı Diyarbakır'da vatandaşlar klimalı ortamları ve gölgelik alanları tercih ederken, öğle saatlerinde sokak, cadde, çocuk parkı ve meydanlar boş kaldı.
© AA / Ahmet Kaplan
Yaklaşık 10 gündür kentte havanın çok sıcak olduğunu ifade eden Ataş, tarihi surların dibinde gölgede serinlenmeye çalıştığını dile getirdi.
© AA / Ahmet KaplanDiyarbakır, Şırnak ve Batman'da kavurucu sıcaklar yaşamı olumsuz etkiledi. Sıcaklığın 44 dereceye ulaştığı Diyarbakır'da vatandaşlar klimalı ortamları ve gölgelik alanları tercih ederken, öğle saatlerinde sokak, cadde, çocuk parkı ve meydanlar boş kaldı.
Diyarbakır, Şırnak ve Batman'da kavurucu sıcaklar yaşamı olumsuz etkiledi. Sıcaklığın 44 dereceye ulaştığı Diyarbakır'da vatandaşlar klimalı ortamları ve gölgelik alanları tercih ederken, öğle saatlerinde sokak, cadde, çocuk parkı ve meydanlar boş kaldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2023
Diyarbakır, Şırnak ve Batman'da kavurucu sıcaklar yaşamı olumsuz etkiledi. Sıcaklığın 44 dereceye ulaştığı Diyarbakır'da vatandaşlar klimalı ortamları ve gölgelik alanları tercih ederken, öğle saatlerinde sokak, cadde, çocuk parkı ve meydanlar boş kaldı.
© AA / Ahmet Kaplan

Şırnak

Şırnak'ın Cizre ilçesinde ise sıcaklık 48 dereceye ulaştı.
Sıcak nedeniyle iş yerlerinin çoğu kepenklerini kapatılırken, cadde ve sokaklar boş kaldı.
Vatandaşlar Cizre Nehri kenarında gölgelik alanlarda serinlemeye çalıştı.
Silopi ilçesinde de sıcaklığın etkisini artırdığı öğle saatlerinde park, bahçe ve mesire alanlarında zaman geçiren vatandaşlar, soğuk içecekler tüketerek serinledi.

Batman

Batman'da da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiledi. Termometrelerin 42 dereceyi gösterdiği Batman'da vatandaşların bir kısmı gündüz saatlerinde dışarı çıkmadı, bir kısmı da parklardaki gölge alanlarda vakit geçirdi.
Yüksek sıcaklıklar nedeniyle çocuklar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ücretsiz havuzlarına yoğun ilgi gösterdi.
Kentte sıcak havadan etkilenen sokak hayvanları da süs havuzlarında serinlemeye çalıştı.
Gençlerden Abdullah Mat, havanın sıcak olması nedeniyle çok amaçlı spor salonunda kurulan portatif havuzda yüzmeye geldiğini anlattı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала