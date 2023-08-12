https://sputniknews.com.tr/20230812/soygu-arktikadaki-rus-ordu-grubunu-denetledi-1074585909.html

Şoygu, Arktika’daki Rus ordu grubunu denetledi

Şoygu, Arktika’daki Rus ordu grubunu denetledi

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun, Rus Kuzey Filosu’nun Arktika bölgesindeki garnizonlarını denetlediği belirtildi. 12.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-12T13:46+0300

2023-08-12T13:46+0300

2023-08-12T13:46+0300

dünya

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sergey şoygu

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Rusya Savunma Bakanı, Novaya Zemlya takımadasında konuşlanmış özel birlik ve birimlerin, başta önemli tesisleri koruma ve savunmaya yönelik eylemlere hazır olma durumu dahil amaçlarına uygun resmi faaliyetlerin organizasyonunu ve görevlerin yerine getirilmesini denetledi” ifadesine yer verildi.Şoygu, Rusya Atom Enerjisi Kurumu Rosatom’un Başkanı Aleksey Lihaçev ile birlikte Novaya Zemlya’daki Merkez Poligon’u havadan incelediler. Poligonda, 1954-1990 döneminde hava, yer altı, su altı, su üstü ve yer üstü olma üzere 132 nükleer silah testi gerçekleştirildi. Bu testlerin toplam şiddeti, Sovyetler Birliği’nde yapılan toplam nükleer silah testlerinin yüzde 94’ünü oluşturuyor.Rusya Savunma Bakanlığı, Merkez Poligon’un günümüzdeki görevinin, yeni nesil silah ve askeri teçhizat testlerine hazırlık yapmak ve testleri gerçekleştirmek olduğunu bildirdi.Şoygu ayrıca Novaya Zemlya takımadasındaki Beluşya Guba kasabasındaki sosyal altyapı testlerinin durumunu denetledi. Bu kasabada, Rusya’nın en kuzey okulu yer alıyor.Rusya Savunma Bakanlığı, Şoygu’nun kararıyla geçen yıl Novaya Zemlya’da anaokul inşa edildi. Halihazırda askerler için üç konut teslimata hazırlanıyor, bir konutun daha yapımı devam ediyor.

https://sputniknews.com.tr/20230810/soygu-batinin-ukraynaya-yardimi-160-milyar-dolari-asti-1074528339.html

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