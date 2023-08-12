https://sputniknews.com.tr/20230812/rusyanin-kaluga-bolgesinde-iha-vuruldu-1074585296.html
Rusya’nın Kaluga Bölgesi’nde İHA vuruldu
Rusya’nın Kaluga Bölgesi’nde İHA vuruldu
Rusya Federasyonu’nun Kaluga Bölgesi’nde geçen gece, hava savunma güçlerinin bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü belirtildi. 12.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-12T13:23+0300
2023-08-12T13:23+0300
2023-08-12T13:23+0300
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Kaluga Valisi Vladislav Şapşa, Telegram paylaşımında, “Bu gece Dzerjinsk ilçesinde hava savunma sistemleri çalıştı. İnsansız hava aracı vuruldu” açıklamasında bulundu.Şapşa, olayın vatandaşlar ve altyapı için olumsuz sonuçlara yol açmadığını da sözlerine ekledi.Kaluga Bölgesi’nde önceki gece de bölgeden geçmeye çalışan 7 adet İHA etkisiz hale getirilmişti. Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin terör eylemi düzenlemeye çalıştığını bildirmişti.
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Rusya’nın Kaluga Bölgesi’nde İHA vuruldu
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Rusya Federasyonu’nun Kaluga Bölgesi’nde geçen gece, hava savunma güçlerinin bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü belirtildi.
Kaluga Valisi Vladislav Şapşa
, Telegram
paylaşımında, “Bu gece Dzerjinsk ilçesinde hava savunma sistemleri çalıştı. İnsansız hava aracı vuruldu”
açıklamasında bulundu.
Şapşa, olayın vatandaşlar ve altyapı için olumsuz sonuçlara yol açmadığını da sözlerine ekledi.
Kaluga Bölgesi’nde önceki gece de bölgeden geçmeye çalışan 7 adet İHA etkisiz hale getirilmişti. Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin terör eylemi düzenlemeye çalıştığını bildirmişti.