https://sputniknews.com.tr/20230812/rusyada-su-30-savas-ucagi-dustu-1074587298.html
Rusya’da Su-30 savaş uçağı düştü
Rusya’da Su-30 savaş uçağı düştü
Rusya’nın Kaliningrad Bölgesi’nde, 4+ nesil çok maksatlı savaş uçağı S-30’un eğitim uçuşu sırasında düştüğü belirtildi. 12.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-12T15:20+0300
2023-08-12T15:20+0300
2023-08-12T15:20+0300
dünya
rusya
uçak
savaş uçağı
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Rusya Batı Askeri Bölgesi’nden yapılan açıklamada, “Su-30 savaş uçağı, 12 Ağustos’ta, Kaliningrad Bölgesi’nde eğitim uçuşu yaptığı sırada, ıssız yere düştü. Uçuş, silah olmadan yapılıyordu. Uçağın mürettebatı hayatını kaybetti” ifadesine yer verildi.Kazanın, teknik arıza nedeniyle çıktığı tahmin ediliyor.
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rusya, uçak, savaş uçağı
Rusya’da Su-30 savaş uçağı düştü
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Rusya’nın Kaliningrad Bölgesi’nde, 4+ nesil çok maksatlı savaş uçağı S-30’un eğitim uçuşu sırasında düştüğü belirtildi.
Rusya Batı Askeri Bölgesi’nden yapılan açıklamada, “Su-30 savaş uçağı, 12 Ağustos’ta, Kaliningrad Bölgesi’nde eğitim uçuşu yaptığı sırada, ıssız yere düştü. Uçuş, silah olmadan yapılıyordu. Uçağın mürettebatı hayatını kaybetti” ifadesine yer verildi.
Kazanın, teknik arıza nedeniyle çıktığı tahmin ediliyor.