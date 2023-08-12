https://sputniknews.com.tr/20230812/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusunun-20den-fazla-saldirisi-puskurtuldu-1074586933.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun 20’den fazla saldırısı püskürtüldü

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun 20’den fazla saldırısı püskürtüldü

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna ordusunun beş cephede düzenlediği 20’den fazla saldırının püskürtüldüğünü belirtti. 12.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-12T14:50+0300

2023-08-12T14:50+0300

2023-08-12T14:50+0300

ukrayna krizi

donetsk

igor konaşenkov

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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bugünkü basın toplantısında, “Donetsk cephesinde, Güney ordu grubu birlikleri, hava kuvvetleri ve topçu birliklerle işbirliği içinde, Ukrayna ordusunun sekiz saldırısını başarılı bir şekilde püskürttü” ifadesini kullandı.Ukrayna ordusunun bu cephede son bir gündeki kaybı, 110’dan fazla asker, iki tank, iki zırhlı savaş aracı, dört otomobil ve iki D-30 obüsü olarak gerçekleşti.'Düşman kaybını' açıkladıKupyansk cephesinde, Ukrayna ordusunun sekiz saldırısının püskürtüldüğü belirtilirken, “Düşmanın kaybı, yaklaşık 70 Ukraynalı asker, iki zırhlı savaş aracı, üç otomobil, Gvozdika kundağı motorlu obüs oldu” dendi.Güney Donetsk cephesinde iki, Zaporojye cephesinde üç, Krasnıy Liman cephesinde üç saldırısı püskürtülürken Ukrayna ordusunun bu cephelerde toplamda yaklaşık 260 asker, 6 tank, 7 zırhlı savaş aracı, 2 otomobil, 2 kamyonet, ABD yapımı AN/TPQ-50 radarı, Msta-B ve D-20 obüsleri etkisiz hale getirildi.Herson Bölgesi’nde Ukrayna ordu mevzilerine düzenlenen topçu saldırılarda yaklaşık 35 asker, iki otomobil, Gvozdika obüsü ve ABD yapımı AN/TPQ-50 radarı imha edildi.

https://sputniknews.com.tr/20230812/rusyanin-kaluga-bolgesinde-iha-vuruldu-1074585296.html

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