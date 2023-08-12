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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230812/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusunun-20den-fazla-saldirisi-puskurtuldu-1074586933.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun 20’den fazla saldırısı püskürtüldü
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun 20’den fazla saldırısı püskürtüldü
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna ordusunun beş cephede düzenlediği 20’den fazla saldırının püskürtüldüğünü belirtti. 12.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-12T14:50+0300
2023-08-12T14:50+0300
ukrayna krizi
donetsk
igor konaşenkov
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bugünkü basın toplantısında, “Donetsk cephesinde, Güney ordu grubu birlikleri, hava kuvvetleri ve topçu birliklerle işbirliği içinde, Ukrayna ordusunun sekiz saldırısını başarılı bir şekilde püskürttü” ifadesini kullandı.Ukrayna ordusunun bu cephede son bir gündeki kaybı, 110’dan fazla asker, iki tank, iki zırhlı savaş aracı, dört otomobil ve iki D-30 obüsü olarak gerçekleşti.'Düşman kaybını' açıkladıKupyansk cephesinde, Ukrayna ordusunun sekiz saldırısının püskürtüldüğü belirtilirken, “Düşmanın kaybı, yaklaşık 70 Ukraynalı asker, iki zırhlı savaş aracı, üç otomobil, Gvozdika kundağı motorlu obüs oldu” dendi.Güney Donetsk cephesinde iki, Zaporojye cephesinde üç, Krasnıy Liman cephesinde üç saldırısı püskürtülürken Ukrayna ordusunun bu cephelerde toplamda yaklaşık 260 asker, 6 tank, 7 zırhlı savaş aracı, 2 otomobil, 2 kamyonet, ABD yapımı AN/TPQ-50 radarı, Msta-B ve D-20 obüsleri etkisiz hale getirildi.Herson Bölgesi’nde Ukrayna ordu mevzilerine düzenlenen topçu saldırılarda yaklaşık 35 asker, iki otomobil, Gvozdika obüsü ve ABD yapımı AN/TPQ-50 radarı imha edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230812/rusyanin-kaluga-bolgesinde-iha-vuruldu-1074585296.html
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donetsk, igor konaşenkov
donetsk, igor konaşenkov

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun 20’den fazla saldırısı püskürtüldü

14:50 12.08.2023
© SputnikRusya Savunma Bakanlığı
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2023
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna ordusunun beş cephede düzenlediği 20’den fazla saldırının püskürtüldüğünü belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bugünkü basın toplantısında, “Donetsk cephesinde, Güney ordu grubu birlikleri, hava kuvvetleri ve topçu birliklerle işbirliği içinde, Ukrayna ordusunun sekiz saldırısını başarılı bir şekilde püskürttü” ifadesini kullandı.
Ukrayna ordusunun bu cephede son bir gündeki kaybı, 110’dan fazla asker, iki tank, iki zırhlı savaş aracı, dört otomobil ve iki D-30 obüsü olarak gerçekleşti.

'Düşman kaybını' açıkladı

Kupyansk cephesinde, Ukrayna ordusunun sekiz saldırısının püskürtüldüğü belirtilirken, “Düşmanın kaybı, yaklaşık 70 Ukraynalı asker, iki zırhlı savaş aracı, üç otomobil, Gvozdika kundağı motorlu obüs oldu” dendi.
Güney Donetsk cephesinde iki, Zaporojye cephesinde üç, Krasnıy Liman cephesinde üç saldırısı püskürtülürken Ukrayna ordusunun bu cephelerde toplamda yaklaşık 260 asker, 6 tank, 7 zırhlı savaş aracı, 2 otomobil, 2 kamyonet, ABD yapımı AN/TPQ-50 radarı, Msta-B ve D-20 obüsleri etkisiz hale getirildi.
Herson Bölgesi’nde Ukrayna ordu mevzilerine düzenlenen topçu saldırılarda yaklaşık 35 asker, iki otomobil, Gvozdika obüsü ve ABD yapımı AN/TPQ-50 radarı imha edildi.
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