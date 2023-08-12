https://sputniknews.com.tr/20230812/resmi-gazetede-yayimlandi-ihtiyac-sahiplerine-komur-yardimi-yapilacak-1074581537.html
Resmi Gazete'de yayımlandı: İhtiyaç sahiplerine kömür yardımı yapılacak
Resmi Gazete'de yayımlandı: İhtiyaç sahiplerine kömür yardımı yapılacak
İhtiyaç sahibi hanelere ısınma amaçlı kömür yardımı yapılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. İlgili kurum ve vakıflar çalışmalarını yapacak. Kömür... 12.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-12T02:48+0300
2023-08-12T02:48+0300
2023-08-12T02:48+0300
türkiye
resmi gazete
kömür
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İhtiyaç Sahibi Hanelere Isınma Amaçlı Kömür Yardımı Yapılmasına İlişkin Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. TRT Haber'in aktardığına göre yardım alacak ihtiyaç sahibi aileler il ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca belirlenecek. Vakıflar tarafından tespit edilen hane sayıları bakanlık tarafından değerlendirilerek kesinleştirilecek. Teslimatlar ihtiyaç doğrultusunda yapılacak Kömür dağıtımı, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu ve Türkiye Taşkömürü Kurumu genel müdürlükleri tarafından belirlenen program dahilinde gerçekleştirilecek.Dağıtımı yapılan kömür, ailenin ısınma ihtiyacının karşılanması dışında herhangi bir tasarrufa konu edilemeyecek. Kömür teslimatları, ailelerin ihtiyaçları doğrultusunda yapılacak.
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resmi gazete, kömür
Resmi Gazete'de yayımlandı: İhtiyaç sahiplerine kömür yardımı yapılacak
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İhtiyaç sahibi hanelere ısınma amaçlı kömür yardımı yapılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. İlgili kurum ve vakıflar çalışmalarını yapacak. Kömür teslimatları, ailelerin ihtiyaçları doğrultusunda yapılacak.
İhtiyaç Sahibi Hanelere Isınma Amaçlı Kömür Yardımı Yapılmasına İlişkin Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
TRT Haber'in aktardığına
göre yardım alacak ihtiyaç sahibi aileler il ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca belirlenecek.
Vakıflar tarafından tespit edilen hane sayıları bakanlık tarafından değerlendirilerek kesinleştirilecek.
Teslimatlar ihtiyaç doğrultusunda yapılacak
Kömür dağıtımı, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu ve Türkiye Taşkömürü Kurumu genel müdürlükleri tarafından belirlenen program dahilinde gerçekleştirilecek.
Dağıtımı yapılan kömür, ailenin ısınma ihtiyacının karşılanması dışında herhangi bir tasarrufa konu edilemeyecek. Kömür teslimatları, ailelerin ihtiyaçları doğrultusunda yapılacak.