https://sputniknews.com.tr/20230812/polonya-belarus-yonunden-izinsiz-gocmenlerin-siniri-gecme-tesebbusu-onlendi-1074586054.html
Polonya: Belarus yönünden izinsiz göçmenlerin sınırı geçme teşebbüsü önlendi
Polonya: Belarus yönünden izinsiz göçmenlerin sınırı geçme teşebbüsü önlendi
Polonyalı sınır muhafızlarının, Belarus yönünden gelen izinsiz göçmen grubunun sınırı geçme teşebbüsünü önlemek için tazyikli su kullandığı belirtildi. 12.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-12T13:53+0300
2023-08-12T13:53+0300
2023-08-12T13:53+0300
dünya
polonya
sınır
güvenlik
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Polonya Sınır Muhafaza Servisi’nin basın açıklamasında, “Agresif davranan 40 kişilik büyük bir yabancılar grubu, Dubiche-Tserkevna sınır karakolunun sorumluluğundaki sınır bölümünü geçmeye çalıştı. Birinin elinde bıçak vardı, taş atıyorlardı. Olay yerine, tazyikli su donanımlı Tajfun aracı sevk edildi. Grubun sınırı geçme teşebbüsü önlendi” ifadesi kullanıldı.Açıklamada, son 24 saatte Kongo ve Eritre vatandaşları olmak üzere 105 kişinin Belarus’tan Polonya’ya yasa dışı yollarla geçmeye çalıştığı kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230808/belarus-ordusundan-polonya-ve-litvanya-sinirlarinda-tatbikat-1074481522.html
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polonya, sınır, güvenlik
Polonya: Belarus yönünden izinsiz göçmenlerin sınırı geçme teşebbüsü önlendi
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Polonyalı sınır muhafızlarının, Belarus yönünden gelen izinsiz göçmen grubunun sınırı geçme teşebbüsünü önlemek için tazyikli su kullandığı belirtildi.
Polonya Sınır Muhafaza Servisi’nin basın açıklamasında, “Agresif davranan 40 kişilik büyük bir yabancılar grubu, Dubiche-Tserkevna sınır karakolunun sorumluluğundaki sınır bölümünü geçmeye çalıştı. Birinin elinde bıçak vardı, taş atıyorlardı. Olay yerine, tazyikli su donanımlı Tajfun aracı sevk edildi. Grubun sınırı geçme teşebbüsü önlendi” ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, son 24 saatte Kongo ve Eritre vatandaşları olmak üzere 105 kişinin Belarus’tan Polonya’ya yasa dışı yollarla geçmeye çalıştığı kaydedildi.