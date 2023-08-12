https://sputniknews.com.tr/20230812/polis-kiev-pecersk-manastirindaki-hacilara-ekmek-verilmesini-yasakladi-1074591272.html

‘Polis, Kiev Peçersk Manastırı’ndaki hacılara ekmek verilmesini yasakladı’

‘Polis, Kiev Peçersk Manastırı’ndaki hacılara ekmek verilmesini yasakladı’

Rus Ortodoks Kilisesi’ne bağlı Ukrayna Ortodoks Kilisesi, Kiev polisinin Kiev Peçersk Manastırı’nın yapılarından birinde kuşatılan hacılara ekmek verilmesini... 12.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-12T18:44+0300

2023-08-12T18:44+0300

2023-08-12T18:44+0300

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Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nden yapılan açıklamada, Ukrayna Kültür Bakanlığı’nın 10 Ağustos’tan itibaren polisin desteği ile Kiev Peçersk Manastırı’nın içinde hacıların kaldığı misafirhaneler dahil bazı yapılarını mühürlemeye çalıştığı ifade edildi. Bu eylemler sonucu hacıların misafirhaneler içinde mahsur kaldığı, binaların polis tarafından kuşatıldığı ve içeriye kimsenin girilmesine izin verilmediği belirtildi.Açıklamada, “Cumartesi günü polis mensuplarının, çembere alınan otellerden birinde mahsur kalan insanlara ekmek ulaştırılmasını nasıl engellediğini gösteren bir video kaydımız var. Polisin bu eylemi, manastır binalarının yasadışı olarak mühürlenmesini organize edenlerin, açlıkla sınamayı Ortodoks rahipleri ve cemaati kovma yöntemlerinden biri olarak değerlendirdiğini ortaya koyuyor” dendi.Ukrayna Ortodoks Kilisesi, manastır binalarına mühür vurulmasının henüz yasal dayanağa bile sahip olmadığını, zira mahkeme kararının ancak temyiz mahkemesinde onaylandıktan sonra yürürlüğe gireceğinin altını çizdi.Manastır etrafındaki gerilim, Ukrayna Kültür Bakanlığı’nın Moskova Patrikliği'ne bağlı Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne kira anlaşmasının feshedildiğine dair bildirim göndermesiyle tırmanmıştı. Rahiplere, 29 Mart'a kadar manastırdan ayrılmaları talep edilmişti. Ukrayna Kültür Bakanı Aleksandr Tkaçenko, Moskova Patrikliği’nden bağımsız Ortodoks Ukrayna Kilisesi’ne geçen rahiplerin manastırda kalabileceğini açıklamıştı.Rahiplerin kararından dönmemesi nedeniyle Kiev Peçersk Manastırı Başpiskoposu Pavel Ukrayna makamları tarafından gözaltına alınmıştı.Dün Ukrayna Kültür Bakanlığı Komisyonu'nun, Kiev Peçersk Manastırı’nın dört yapısını mühürlediği bildirilmişti. Bu yapıların konaklama ve mağaza hizmeti verdiği belirtilmişti.

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polis, rus ortodoks kilisesi, rus ortodoks kilisesi, kiev, ukrayna ortodoks kilisesi