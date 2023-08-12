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https://sputniknews.com.tr/20230812/lubnanda-butce-yetersizliginden-yayini-durdurulan-devlet-televizyonu-yeniden-faaliyete-gecti-1074581029.html
Lübnan'da bütçe yetersizliğinden yayını durdurulan devlet televizyonu yeniden faaliyete geçti
Lübnan'da bütçe yetersizliğinden yayını durdurulan devlet televizyonu yeniden faaliyete geçti
Lübnan'da yeterli bütçe sağlanamadığı için dün sabah yayını durdurulan devlet televizyonu "Tele Liban"ın yeniden faaliyete geçtiği belirtildi. 12.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-12T02:20+0300
2023-08-12T02:20+0300
dünya
lübnan
ortadoğu
ziyad mekari
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Lübnan Enformasyon Bakanı Ziyad Mekari yaptığı yazılı açıklamada, Tele Liban çalışanlarının haklarını garanti altına alacak ve kurumu koruyup güçlendirecek adımları atma sözü verdiklerini ifade ederek televizyonun yeniden yayına başladığını duyurdu.Mekari, televizyon çalışanları, sendika üyeleri ve müdürlere, televizyonun yeniden yayına başlamasını sağladıkları için teşekkür etti.Televizyon çalışanları ise yayının durdurulması kararının, 22 aydır maaşlarına zam yapılmaması nedeniyle başlattıkları grevin son bulması için Mekari tarafından alınmış sözlü bir karar olduğunu aktardı.Çalışanlar, Mekari'nin, bu kararla kendilerine baskı yapmayı amaçladığını dile getirdi.Tele Liban çalışanları maaşlarına zam talebiyle 3 Ağustos'ta süresiz grev başlatmış ve haber bültenleri de dahil tüm programlar yayından kaldırılmıştı. Yaklaşık bir hafta boyunca arşivden seçilen programların yayına verildiği televizyonda dün sabah ekran kararmıştı.Lübnan basınındaki haberlerde ise Enformasyon Bakanı Mekari'nin bütçe nedeniyle uzun süredir sorunlar yaşanan devlet televizyonunun kapatılmasına karar verdiği ileri sürülmüştü.
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lübnan, ortadoğu, ziyad mekari, televizyon

Lübnan'da bütçe yetersizliğinden yayını durdurulan devlet televizyonu yeniden faaliyete geçti

02:20 12.08.2023
© AFP 2023 / PATRICK BAZ Lübnan bayrağı
Lübnan bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2023
© AFP 2023 / PATRICK BAZ
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Lübnan'da yeterli bütçe sağlanamadığı için dün sabah yayını durdurulan devlet televizyonu "Tele Liban"ın yeniden faaliyete geçtiği belirtildi.
Lübnan Enformasyon Bakanı Ziyad Mekari yaptığı yazılı açıklamada, Tele Liban çalışanlarının haklarını garanti altına alacak ve kurumu koruyup güçlendirecek adımları atma sözü verdiklerini ifade ederek televizyonun yeniden yayına başladığını duyurdu.
Mekari, televizyon çalışanları, sendika üyeleri ve müdürlere, televizyonun yeniden yayına başlamasını sağladıkları için teşekkür etti.
Televizyon çalışanları ise yayının durdurulması kararının, 22 aydır maaşlarına zam yapılmaması nedeniyle başlattıkları grevin son bulması için Mekari tarafından alınmış sözlü bir karar olduğunu aktardı.
Çalışanlar, Mekari'nin, bu kararla kendilerine baskı yapmayı amaçladığını dile getirdi.
Tele Liban çalışanları maaşlarına zam talebiyle 3 Ağustos'ta süresiz grev başlatmış ve haber bültenleri de dahil tüm programlar yayından kaldırılmıştı. Yaklaşık bir hafta boyunca arşivden seçilen programların yayına verildiği televizyonda dün sabah ekran kararmıştı.
Lübnan basınındaki haberlerde ise Enformasyon Bakanı Mekari'nin bütçe nedeniyle uzun süredir sorunlar yaşanan devlet televizyonunun kapatılmasına karar verdiği ileri sürülmüştü.
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