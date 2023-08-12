https://sputniknews.com.tr/20230812/galata-koprusunde-yenileme-calismasinin-ilk-etabi-bu-gece-baslayacak-1074593283.html
Galata Köprüsü'nde yenileme çalışmasının ilk etabı bu gece başlayacak
Galata Köprüsü'nde yenileme çalışmasının ilk etabı bu gece başlayacak
Galata köprüsü 40 gün boyunca bakım onarım çalışmaları yapılacağı için kapalı kalacak. 13 Ağustos’ta başlayacak çalışmalarda araçlar alternatif güzergahlar... 12.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-12T19:48+0300
2023-08-12T19:48+0300
2023-08-12T19:48+0300
türkiye
tramvay
istanbul büyükşehir belediyesi
galata köprüsü
galata köprüsü
galata köprüsü
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce (İBB) Galata Köprüsü'nde yapılacak derz değişimi ve asfalt yenileme çalışmasının ilk etabı bu gece yarısı itibarıyla başlayacak.Belediyenin Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nca iki etaplı gerçekleştirilecek çalışma kapsamında, köprüdeki trafik akışı alternatif güzergahlarla yapılacak.Galata Köprüsü'nde yenileme çalışması ne kadar sürecek?Çalışmanın 20 gün sürecek birinci etabında, bu gece saat 00.00 itibarıyla Karaköy-Eminönü istikameti trafiğe kapatılacak. Bu süreçte Karaköy'den Eminönü istikametine gidecek araçlar, Karaköy'den Tersane Caddesi'ne yönlendirilecek. Böylece Atatürk Köprüsü'nü takiben Unkapanı Kavşağı ve Ragıp Gümüşpala Caddesi üzerinden Eminönü istikametine ulaşım sağlanacak.Daha sonra yine 20 gün sürecek ikinci etapta ise Eminönü-Karaköy istikameti trafiğe kapatılacak. Eminönü'nden Karaköy istikametine gidecek araçlar, Eminönü'nden Ragıp Gümüşpala Caddesi'ne yönlendirilecek. Unkapanı Kavşağı'nı takiben Atatürk Köprüsü ve Tersane Caddesi üzerinden Karaköy istikametine ulaşım sağlanacak.Galata Köprüsü'nde yenileme çalışması Tramvay seferlerini etkileyecek mi?Tramvay seferleri, söz konusu çalışmadan etkilenmeyecek. Otobüs seferleri ise belirlenen geçici güzergahlardan yapılacak. Köprünün teknik ve işletme ömrü uzatılacak, depreme karşı direnci artırılacakBakım çalışması kapsamında, 1994'te inşa edilen uzunluğu 490 metre, genişliği 42 metre olan ve üzerinde 3x2 şeritli yol ile tramvay hattı bulunan Galata Köprüsü'ndeki yapısal ömrünü tamamlamış hasarlı genleşme derzlerinin onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştirilecek.Köprünün açılır kapanır çelik tabliyeleri üzerinde geçmişteki asfalt tamiratlarının da baskül sistemine (açılır-kapanır sistem) fazla ağırlık yaptığı tespit edilen köprüde, hem açılır kapanır çelik tabliyeler üzerindeki gereksiz ağırlık alınacak hem de çelik köprü tabliyesine uygun, güneşte erimeyen trinidad asfalt imalatı yapılacak.Çalışmalarda, yıllar içerisinde teknik ömrünü tamamlayan deniz ve yağmur sularına karşı köprüyü koruyan mevcut yalıtım tabakası sökülüp yenilenecek.Planlanan çalışmalar ile Galata Köprüsü'nün teknik ve işletme ömrünün uzatılması ve olası bir depreme karşı direncinin artırılması hedefleniyor.
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galata köprüsü kapanacak mı? galata köprüsü ne zaman trafiğe açılacak? galata köprüsü neden trafiğe kapalı? galata köprüsü hangi saatlerde kapalı olacak? galata köprüsü’ndeki çalışma ne zaman bitecek? galata köprüsü’nde tramvay seferleri devam edecek mi? galata köprüsü'nde yenileme çalışması ne kadar sürecek?
galata köprüsü kapanacak mı? galata köprüsü ne zaman trafiğe açılacak? galata köprüsü neden trafiğe kapalı? galata köprüsü hangi saatlerde kapalı olacak? galata köprüsü’ndeki çalışma ne zaman bitecek? galata köprüsü’nde tramvay seferleri devam edecek mi? galata köprüsü'nde yenileme çalışması ne kadar sürecek?
Galata Köprüsü'nde yenileme çalışmasının ilk etabı bu gece başlayacak
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Galata köprüsü 40 gün boyunca bakım onarım çalışmaları yapılacağı için kapalı kalacak. 13 Ağustos’ta başlayacak çalışmalarda araçlar alternatif güzergahlar yönlendirilecek. Çalışmanın 20 gün sürecek birinci etabı kapsamında saat 00.00 itibarıyla Karaköy-Eminönü istikameti trafiğe kapatılacak. Tramvay seferlerini etkilemeyecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce (İBB) Galata Köprüsü'nde yapılacak derz değişimi ve asfalt yenileme çalışmasının ilk etabı bu gece yarısı itibarıyla başlayacak.
Belediyenin Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nca iki etaplı gerçekleştirilecek çalışma kapsamında, köprüdeki trafik akışı alternatif güzergahlarla yapılacak.
Galata Köprüsü'nde yenileme çalışması ne kadar sürecek?
Çalışmanın 20 gün sürecek birinci etabında, bu gece saat 00.00 itibarıyla Karaköy-Eminönü istikameti trafiğe kapatılacak. Bu süreçte Karaköy'den Eminönü istikametine gidecek araçlar, Karaköy'den Tersane Caddesi'ne yönlendirilecek. Böylece Atatürk Köprüsü'nü takiben Unkapanı Kavşağı ve Ragıp Gümüşpala Caddesi üzerinden Eminönü istikametine ulaşım sağlanacak.
Daha sonra yine 20 gün sürecek ikinci etapta ise Eminönü-Karaköy istikameti trafiğe kapatılacak. Eminönü'nden Karaköy istikametine gidecek araçlar, Eminönü'nden Ragıp Gümüşpala Caddesi'ne yönlendirilecek. Unkapanı Kavşağı'nı takiben Atatürk Köprüsü ve Tersane Caddesi üzerinden Karaköy istikametine ulaşım sağlanacak.
Galata Köprüsü'nde yenileme çalışması Tramvay seferlerini etkileyecek mi?
Tramvay seferleri, söz konusu çalışmadan etkilenmeyecek. Otobüs seferleri ise belirlenen geçici güzergahlardan yapılacak.
Köprünün teknik ve işletme ömrü uzatılacak, depreme karşı direnci artırılacak
Bakım çalışması kapsamında, 1994'te inşa edilen uzunluğu 490 metre, genişliği 42 metre olan ve üzerinde 3x2 şeritli yol ile tramvay hattı bulunan Galata Köprüsü'ndeki yapısal ömrünü tamamlamış hasarlı genleşme derzlerinin onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştirilecek.
Köprünün açılır kapanır çelik tabliyeleri üzerinde geçmişteki asfalt tamiratlarının da baskül sistemine (açılır-kapanır sistem) fazla ağırlık yaptığı tespit edilen köprüde, hem açılır kapanır çelik tabliyeler üzerindeki gereksiz ağırlık alınacak hem de çelik köprü tabliyesine uygun, güneşte erimeyen trinidad asfalt imalatı yapılacak.
Çalışmalarda, yıllar içerisinde teknik ömrünü tamamlayan deniz ve yağmur sularına karşı köprüyü koruyan mevcut yalıtım tabakası sökülüp yenilenecek.
Planlanan çalışmalar ile Galata Köprüsü'nün teknik ve işletme ömrünün uzatılması ve olası bir depreme karşı direncinin artırılması hedefleniyor.