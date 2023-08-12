https://sputniknews.com.tr/20230812/ev-sahiplerinden-yeni-dava-yontemi-kiracilari-ilgilendiriyor-geriye-donuk-borc-cikabilir-1074582173.html

Ev sahiplerinden yeni dava yöntemi: Kiracıları ilgilendiriyor, geriye dönük borç çıkabilir

Ev sahiplerinden yeni dava yöntemi: Kiracıları ilgilendiriyor, geriye dönük borç çıkabilir

Ev sahibi ve kiracılar arasındaki anlaşmazlık sürerken mahkemelerde de dava yoğunluğu var. Ev sahipleri son dönemde "sözleşme uyarlama davasına" başvuruyor. 12.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-12T09:31+0300

2023-08-12T09:31+0300

2023-08-12T09:31+0300

türkiye

kira

ev sahibi

dava

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Son dönemde adliyeler ev sahibi-kiracı davaları ile doldu, taştı. En çok tahliye ve kira tespit davaları açılıyor. Ancak son aylarda ev sahipleri daha çok "sözleşme uyarlama" davası açmaya başladı.NTV'nin haberine göre Avukat Umut Metin, sözleşme uyarlama davaları için "Kira uyarlama davaları aslında sözleşmenin kurulduğu aşamadan sonra yaşanan hadiselerle sözleşme bedelinde olağanüstü değişme olmasından kaynaklanan bir dava. Evet böyle mutabakata vardım doğru ama aradan geçen sürede ülke öyle bir değişti ki artık bu rakama katlanmamı bekleyemezsin şeklinde kurgulu bir dava" değerlendirmesinde bulundu.5 yıl bekleme şartıKira tespit davası için en az 5 yıl bekleme şartı var. Uyarlama davası için böyle bir durum yok. Sözleşmenin başladığı yıl bile açılabiliyor.O nedenle de şu an daha fazla tercih ediliyor.Ev sahiplerinin genelde dava açmadan önce noterden taleplerini içeren bir ihtarname çektiğini söyleyen Metin, "Çünkü yüzde 25 düzenlemesi yapılması ve bunun ikinci yılda da devam etmesi mülk sahipleri ile kiracı arasındaki uyumu kaldırdı. Kiradaki rakam tartışması büyüdüğü için ek dava ihtiyacı doğdu" dedi.Kira davaları 2-3 yıl kadar sürüyor. Eğer ev sahibi haklı bulunursa geriye dönük olarak toplu ödeme yapılıyor. Ama bunun için ev sahiplerinin dava açmadan önce ihtarname çekmesi ve kira artışı talep etmesi gerekiyor.

https://sputniknews.com.tr/20230812/kira-tahliye-davalari-patladi-gec-odeyenlere-icra-basladi-1074580257.html

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kira, ev sahibi , dava