https://sputniknews.com.tr/20230812/en-uzun-sakalli-kadin-olarak-guinness-rekorlar-kitabina-girdi-gunde-3-kez-tiras-oluyordu-1074594264.html

En uzun sakallı kadın olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi: ‘Günde 3 kez tıraş oluyordu’

En uzun sakallı kadın olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi: ‘Günde 3 kez tıraş oluyordu’

ABD’de yaşayan ve eskiden günde 3 defa tıraş olan bir kadın, ‘dünyanın en uzun sakallı kadını’ unvanını elde ederek,Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. 12.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-12T20:57+0300

2023-08-12T20:57+0300

2023-08-12T21:33+0300

yaşam

abd

abd

hastalık

michigan üniversitesi

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ABD’nin Michigan eyaletinde yaşayan Erin Honeycutt adlı bir kadın, sakalını uzatarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.Guinness yetkilileri, 38 yaşındaki Honeycutt'ın "Tamamen doğal, herhangi bir hormon veya takviye kullanmadan elde edilen, 11.8 inç (30 cm) uzunluğunda kadın sakalına sahip olduğunu" belirtti. Honeycutt'ın Polikistik Over Sendromu (PCOS) hastalığına yakalandığı ve bu hastalığın ona bazı hormonal dengesizlikler getirdiği, bazen yüzünde kıl artışına neden olabileceği ifade edildi.Honeycutt'ın gençliğinde, yüz cildini korumak için tıraş ürünleri ve jilet kullanmayı tercih ettiği aktarıldı. Honeycutt, '13 yaşındayken, günde en az üç kez yüzünü tıraş etmeye başladığını, ancak sonunda tıraş olmaktan yorulup vazgeçtiğini' söyledi. Honeycutt, Tüm bu çaba ve deneyimlerin ardından, sakalını uzatmaya karar verdiğini anlattı.Daha önceki rekor, 75 yaşındaki Amerikalı Vivian Wheeler'a aitti. Wheeler'ın sakal uzunluğu 25.5 cm olarak kaydedilmişti.'Tek sağlık engeli sakal değil'Polikistik Over Sendromu'nun, Honeycutt'ın yaşamındaki tek sağlık sorunu olmadığı belirtildi; zira Honeycutt, hastanede tedavi edilirken, bir bacağının alt kısmının bakteriyel enfeksiyon nedeniyle kesildiğini söyledi."Bacağımın alt kısmında, kesilmeden önce, zehirlenme ve nekroz oluştu" diyen Honeycutt, buna rağmen hayatına devam edeceğini vurguladı. Honeycutt, ayrıca yüksek tansiyon nedeniyle inme geçirdi ve görme yeteneğinde zayıflama yaşadı.

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