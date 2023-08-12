Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Yüksek gelirli ülkeler liginin de eşiğindeyiz

"Türkiye bu yüzyıllık birikimi üzerine daha yeni hedefler koyan, teknolojiden kurumsal gelişmelere, altyapıdan üstü yapıya, insan kaynağına çevreden sosyal yaşama, dış ilişkilere varıncaya kadar inşallah daha farklı bir Türkiye göreceğiz. Yaptıklarımızla son 20 yılda Türkiye'yi dünyada alt orta gelir liginden üst orta gelir ligine kadar çıkardık. Yüksek gelirli ülkeler liginin de eşiğindeyiz. Dolayısıyla önümüzdeki 5 yıllık süreç yüksek gelir ligine çıkacağımız bir süreç olacak. İnsani kalkınma anlamında da en yüksek insani kalkınmışlık vasfımızı daha da pekiştireceğiz. Bu perspektifle gittiğimizde dünyada da çok daha etkili bir güç olarak Türkiye yerini alacak, bölgesinde ve dünyada aktör konumunu daha da kuvvetlendirecek. Onun için birliğimiz, beraberliğimiz, kararlılığımız, istikrarımız çok ve hepsi de çok şükür mevcut. Bütün bu istikrarda, güven ortamında partimizin büyük bir katkısı var."