https://sputniknews.com.tr/20230812/bakanliktan-engellilerin-ilaclarinin-calinip-satildigi-iddiasina-iliskin-aciklama-1074594747.html

Bakanlık'tan, 'engellilerin ilaçlarının çalınıp satıldığı' iddiasına ilişkin açıklama

Bakanlık'tan, 'engellilerin ilaçlarının çalınıp satıldığı' iddiasına ilişkin açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Erzurum'daki özel bir bakım merkezinde, bakım personelinin engellilerin ilaçlarını sattığına yönelik iddiaların gerçek dışı... 12.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-12T21:32+0300

2023-08-12T21:32+0300

2023-08-12T21:32+0300

türkiye

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

erzurum

ilaç

engelli

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Erzurum'daki özel bir bakım merkezinde, personelin engellilerin ilaçlarını sattığına yönelik iddiaların gerçek dışı olduğunu belirterek eski haberlerin yeniymiş gibi sunularak dezenformasyona alet olunmaması gerektiğini kaydetti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Engellilerin ilaçlarını bile çalıp satmışlar" başlıklı haberlere ilişkin açıklamanın yapılmasının uygun görüldüğü belirtildi.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Hassas hizmet gruplarına yönelik haberlerde basın mensuplarının daha sorumlu olmaya davet edildiği açıklamada, basın mensuplarından eski haberleri yeni gibi sunarak dezenformasyona alet olmamalarının beklendiği kaydedildi.Açıklamada, Bakanlığa ulaşan her iddianın titizlikle incelenmesine ve engelli bireylerin en iyi hizmeti almasının takipçisi olmaya devam edileceği bildirildi.

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aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, erzurum, ilaç, engelli