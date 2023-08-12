https://sputniknews.com.tr/20230812/bakanliktan-engellilerin-ilaclarinin-calinip-satildigi-iddiasina-iliskin-aciklama-1074594747.html
Bakanlık'tan, 'engellilerin ilaçlarının çalınıp satıldığı' iddiasına ilişkin açıklama
Bakanlık'tan, 'engellilerin ilaçlarının çalınıp satıldığı' iddiasına ilişkin açıklama
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Erzurum'daki özel bir bakım merkezinde, bakım personelinin engellilerin ilaçlarını sattığına yönelik iddiaların gerçek dışı... 12.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-12T21:32+0300
2023-08-12T21:32+0300
2023-08-12T21:32+0300
türkiye
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
erzurum
ilaç
engelli
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Erzurum'daki özel bir bakım merkezinde, personelin engellilerin ilaçlarını sattığına yönelik iddiaların gerçek dışı olduğunu belirterek eski haberlerin yeniymiş gibi sunularak dezenformasyona alet olunmaması gerektiğini kaydetti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Engellilerin ilaçlarını bile çalıp satmışlar" başlıklı haberlere ilişkin açıklamanın yapılmasının uygun görüldüğü belirtildi.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Hassas hizmet gruplarına yönelik haberlerde basın mensuplarının daha sorumlu olmaya davet edildiği açıklamada, basın mensuplarından eski haberleri yeni gibi sunarak dezenformasyona alet olmamalarının beklendiği kaydedildi.Açıklamada, Bakanlığa ulaşan her iddianın titizlikle incelenmesine ve engelli bireylerin en iyi hizmeti almasının takipçisi olmaya devam edileceği bildirildi.
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aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, erzurum, ilaç, engelli
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, erzurum, ilaç, engelli
Bakanlık'tan, 'engellilerin ilaçlarının çalınıp satıldığı' iddiasına ilişkin açıklama
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Erzurum'daki özel bir bakım merkezinde, bakım personelinin engellilerin ilaçlarını sattığına yönelik iddiaların gerçek dışı olduğunun, 2021'de yürütülen soruşturmayla tespit edildiğini bildirdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Erzurum'daki özel bir bakım merkezinde, personelin engellilerin ilaçlarını sattığına yönelik iddiaların gerçek dışı olduğunu belirterek eski haberlerin yeniymiş gibi sunularak dezenformasyona alet olunmaması gerektiğini kaydetti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Engellilerin ilaçlarını bile çalıp satmışlar" başlıklı haberlere ilişkin açıklamanın yapılmasının uygun görüldüğü belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Habere konu olan, Erzurum'daki özel bir bakım merkezinde meydana geldiği iddia edilen olayla ilgili Bakanlığımız tarafından 2021 yılında müfettiş görevlendirilmiş, olayla ilgili soruşturma titizlikle yürütülmüştür. Olay, iki yıl önce Bakanlığımıza ulaşmış ve gereken incelemeler ivedilikle yapılmıştır. Yapılan detaylı soruşturma neticesinde bakım personelinin engellilerin ilaçlarını sattığına yönelik iddiaların gerçek dışı olduğu görülmüştür."
Hassas hizmet gruplarına yönelik haberlerde basın mensuplarının daha sorumlu olmaya davet edildiği açıklamada, basın mensuplarından eski haberleri yeni gibi sunarak dezenformasyona alet olmamalarının beklendiği kaydedildi.
Açıklamada, Bakanlığa ulaşan her iddianın titizlikle incelenmesine ve engelli bireylerin en iyi hizmeti almasının takipçisi olmaya devam edileceği bildirildi.