https://sputniknews.com.tr/20230812/bakan-yerlikaya-1i-turuncu-kategoride-bulunan-4-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1074586734.html

Bakan Yerlikaya: 1’i turuncu kategoride bulunan 4 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Yerlikaya: 1’i turuncu kategoride bulunan 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak. 1’i turuncu kategoride bulunan 4 terörist etkisiz hale getirildi" dedi. 12.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-12T14:24+0300

2023-08-12T14:24+0300

2023-08-12T14:34+0300

türkiye

ali yerlikaya

terör

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, turuncu kategoride yer alan Agit kod adlı Veysi Aydemir dahil 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.Bakan Yerlikaya'nın yaptığı paylaşım şu şekilde:"Teröristlerden biri bakanlığımız Terör Arananlar listesinde Turuncu kategoride yer alan Agit kod adlı Veysi Aydemir.Hain teröristlerin geçmişteki faaliyetlerine yönelik yapılan inceleme sonucunda; Bitlis’te 2015-2021 yılları arasında, 11 güvenlik görevlimizin şehit edildiği ve 19 güvenlik görevlimizin yaralandığı 5 eyleme katıldıkları tespit edildi.Bitlis İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan istihbarat çalışması sonucunda; Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı ile #Bitlis İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde; Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçakları, Atak Taarruz Helikopterleri ve J-SİHA desteğinde, Bitlis Söğütlü kırsalında, JÖH, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu Timlerinin katılımı ile gerçekleştirilen Şehit Güvenlik Korucusu Mehmet YILGIN operasyonu kapsamında 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi; terör örgütü mensuplarına yardım ve yataklık yapan 8 şahıs gözaltına alındı.Şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum.Operasyonu gerçekleştiren kahraman Jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin."

https://sputniknews.com.tr/20230810/bakan-yerlikaya-malatya-depremiyle-ilgili-son-durumu-acikladi-22-vatandasimiz-hafif-yaralanmistir-1074546578.html

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