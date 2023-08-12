https://sputniknews.com.tr/20230812/bakan-isikhan-memur-ve-emekli-maasina-zamda-tarih-verdi-taraflar-memnun-olacak-1074586319.html
Bakan Işıkhan memur ve emekli maaşına zamda tarih verdi: Taraflar memnun olacak
Bakan Işıkhan memur ve emekli maaşına zamda tarih verdi: Taraflar memnun olacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca memur ve emeklisini ilgilendiren Toplu Sözleşme Görüşmeleri'ne ilişkin açıklamalarda bulundu... 12.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-12T14:08+0300
2023-08-12T14:08+0300
2023-08-12T14:19+0300
ekonomi
memur
emekli
emekli maaşı
toplu sözleşme
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Memur ve memur emeklilerin iki yılı kapsayan zammı için süreç devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaklaşık 4 milyon memur ve 2.5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.Işıkhan, AK Parti Çorum İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz hafta da kamu emekçilerimizin mali ve sosyal haklarını belirleyecek olan 7. Dönem Toplu Sözleşme sürecini başlattık. Ağustos ayının sonunda tamamlanacağını öngördüğümüz müzakerelerimizin tüm tarafları memnun edecek şekilde hayırla sonuçlanacağını ümit ediyorum" dedi.Işıkhan'ın açıklaması şöyle:"Yolun başında bu yüzyılı, emeğin, üretimin, çalışmanın yüzyılı yapacağız demiştik. Biliyorsunuz, göreve gelir gelmez asgari ücretimizi belirledik. Akabinde memur ve memur emeklisi vatandaşlarımızın maaşlarında sağlanan iyileştirmeler için hemen harekete geçtik. Geçtiğimiz hafta da kamu emekçilerimizin mali ve sosyal haklarını belirleyecek olan 7. Dönem Toplu Sözleşme sürecini başlattık. Ağustos ayının sonunda tamamlanacağını öngördüğümüz müzakerelerimizin tüm tarafları memnun edecek şekilde hayırla sonuçlanacağını ümit ediyorum. Bizler bugüne kadar milletimizden gelen talep ve istekleri hiçbir zaman geri çevirmedik. İmkanlarımız ölçüsünde her zaman insan odaklı, millet odaklı bir yönetim anlayışını benimsedik. Emeğin, alın terinin hakkını gözettik. Emeklilerimize, çalışanlarımıza, işverenlerimize, sendikalarımıza hiçbir zaman kulaklarımızı kapatmadık. Katılımcı sosyal devlet anlayışımızın gerektirdiği şekilde her zaman milletimizin yanında olduk. Bundan sonra da aynı bilinçle aynı vizyonla sahadan gelen görüşlere kulak vermeye devam edeceğiz."
https://sputniknews.com.tr/20230811/memurlar-her-3-ayda-bir-zam-istiyor-1074566116.html
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memur, emekli, emekli maaşı, toplu sözleşme
memur, emekli, emekli maaşı, toplu sözleşme
Bakan Işıkhan memur ve emekli maaşına zamda tarih verdi: Taraflar memnun olacak
14:08 12.08.2023 (güncellendi: 14:19 12.08.2023) Abone ol
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca memur ve emeklisini ilgilendiren Toplu Sözleşme Görüşmeleri'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Işıkhan, "Ağustos ayının sonunda tamamlanacağını öngördüğümüz müzakerelerimizin tüm tarafları memnun edecek şekilde hayırla sonuçlanacağını ümit ediyorum" dedi.
Memur ve memur emeklilerin iki yılı kapsayan zammı için süreç devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaklaşık 4 milyon memur ve 2.5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Işıkhan, AK Parti Çorum İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz hafta da kamu emekçilerimizin mali ve sosyal haklarını belirleyecek olan 7. Dönem Toplu Sözleşme sürecini başlattık. Ağustos ayının sonunda tamamlanacağını öngördüğümüz müzakerelerimizin tüm tarafları memnun edecek şekilde hayırla sonuçlanacağını ümit ediyorum" dedi.
Işıkhan'ın açıklaması şöyle:
"Yolun başında bu yüzyılı, emeğin, üretimin, çalışmanın yüzyılı yapacağız demiştik. Biliyorsunuz, göreve gelir gelmez asgari ücretimizi belirledik. Akabinde memur ve memur emeklisi vatandaşlarımızın maaşlarında sağlanan iyileştirmeler için hemen harekete geçtik. Geçtiğimiz hafta da kamu emekçilerimizin mali ve sosyal haklarını belirleyecek olan 7. Dönem Toplu Sözleşme sürecini başlattık. Ağustos ayının sonunda tamamlanacağını öngördüğümüz müzakerelerimizin tüm tarafları memnun edecek şekilde hayırla sonuçlanacağını ümit ediyorum. Bizler bugüne kadar milletimizden gelen talep ve istekleri hiçbir zaman geri çevirmedik. İmkanlarımız ölçüsünde her zaman insan odaklı, millet odaklı bir yönetim anlayışını benimsedik. Emeğin, alın terinin hakkını gözettik. Emeklilerimize, çalışanlarımıza, işverenlerimize, sendikalarımıza hiçbir zaman kulaklarımızı kapatmadık. Katılımcı sosyal devlet anlayışımızın gerektirdiği şekilde her zaman milletimizin yanında olduk. Bundan sonra da aynı bilinçle aynı vizyonla sahadan gelen görüşlere kulak vermeye devam edeceğiz."