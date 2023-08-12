https://sputniknews.com.tr/20230812/bagcilarda-balkondan-silahla-havaya-ates-eden-supheli-yakalandi-1074579596.html
Bağcılar'da balkondan silahla havaya ateş eden şüpheli yakalandı
Bağcılar'da balkondan silahla havaya ateş eden şüpheli yakalandı
İstanbul Bağcılar'da bir dairenin balkonundan silahla havaya ateş eden şüpheli gözaltına alındı. 12.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-12T00:20+0300
2023-08-12T00:20+0300
2023-08-12T00:20+0300
türkiye
istanbul
bağcılar
istanbul valiliği
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İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, basında ve sosyal medyada yer alan "bir dairenin balkonundan havaya rastgele ateş edilmesi" olayına karışan kişi veya kişilerin yakalanması için güvenlik güçlerince çalışma başlatıldı.Yapılan araştırmada, "meskun mahalde silahla ateş ederek genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçunun, Bağcılar Göztepe Mahallesi'ndeki bir sitede, R.A. adlı yabancı uyruklu şüpheli tarafından gerçekleştirildiği ve o sırada yanında bulunan kişi veya kişilerce kaydedilerek sosyal medya yoluyla paylaşıldığı tespit edildi.Polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin ikametinde yapılan aramada bir kurusıkı tabanca ele geçirildi.Konuyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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istanbul, bağcılar, istanbul valiliği
istanbul, bağcılar, istanbul valiliği
Bağcılar'da balkondan silahla havaya ateş eden şüpheli yakalandı
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İstanbul Bağcılar'da bir dairenin balkonundan silahla havaya ateş eden şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, basında ve sosyal medyada yer alan "bir dairenin balkonundan havaya rastgele ateş edilmesi" olayına karışan kişi veya kişilerin yakalanması için güvenlik güçlerince çalışma başlatıldı.
Yapılan araştırmada, "meskun mahalde silahla ateş ederek genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçunun, Bağcılar Göztepe Mahallesi'ndeki bir sitede, R.A. adlı yabancı uyruklu şüpheli tarafından gerçekleştirildiği ve o sırada yanında bulunan kişi veya kişilerce kaydedilerek sosyal medya yoluyla paylaşıldığı tespit edildi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin ikametinde yapılan aramada bir kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Konuyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.