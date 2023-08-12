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Atıl durumdaki ofislere konut ruhsatı imkanı
Atıl durumdaki ofislere konut ruhsatı imkanı
Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde yapılan düzenlemeyle atıl durumdaki boş ofislerden uygun olanların, toplam konut oranı en fazla yüzde 50 olabilecek şekilde... 12.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-12T17:26+0300
2023-08-12T17:26+0300
türkiye
ofis
ev
çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı
resmi gazete
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca hazırlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.AA'nın Bakanlıktan aktardığı bilgiye göre, düzenleme kapsamında Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde yer alan "4 kat ve üzeri" konut binalarındaki kapalı çıkma yapılmama kuralı, "7 kat üzeri" binalar olacak şekilde güncellendi. Böylece bazı küçük parsellerde daha kullanışlı bina projelerinin düzenlenebilmesi sağlandı.Değişiklikle ayrıca bina emniyeti için de önlemler alındı. Bu kapsamda "kapalı çıkma yapılan binalardaki tüm kolonların birbirlerine, her iki yönde kirişlerle bağlanması" kuralı getirildi.Öte yandan 3 katı geçmeyen binalarda geleneksel yapı anlayışına uygun ve daha ferah mekanlar oluşabilmesi amacıyla kat yüksekliklerinin 4 metreye kadar çıkarılabilmesine imkan tanındı.Kovid-19 nedeniyle ofis kullanımlarının azalması ve konut ihtiyacının artması dikkate alınarak, atıl durumdaki boş ofislere ilişkin de düzenlemeye gidildi.Buna göre, 1 Temmuz 2023'den önce ofis veya büro amaçlı yapı ruhsatı düzenlenerek yapımına başlanmış veya yapı kullanma izni düzenlenmiş olan yapılarda, 1 Temmuz 2024'e kadar sonuçlanmak kaydı ile parselin tamamında konut kullanım oranı yüzde 30'u geçmeyecek şekilde kullanım amacı değişikliğine yönelik tadilat ruhsatı düzenlenebilecek. Bu oran belediye meclisi kararıyla yüzde 50'ye kadar çıkartılabilecek.
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ofis, ev, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı, resmi gazete
ofis, ev, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı, resmi gazete

Atıl durumdaki ofislere konut ruhsatı imkanı

17:26 12.08.2023
anahtar - ofis - ev
anahtar - ofis - ev - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2023
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Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde yapılan düzenlemeyle atıl durumdaki boş ofislerden uygun olanların, toplam konut oranı en fazla yüzde 50 olabilecek şekilde konuta dönüştürülebilmesi için belediye meclislerince karar alınabilmesi imkanı getirildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca hazırlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.
AA'nın Bakanlıktan aktardığı bilgiye göre, düzenleme kapsamında Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde yer alan "4 kat ve üzeri" konut binalarındaki kapalı çıkma yapılmama kuralı, "7 kat üzeri" binalar olacak şekilde güncellendi. Böylece bazı küçük parsellerde daha kullanışlı bina projelerinin düzenlenebilmesi sağlandı.
Değişiklikle ayrıca bina emniyeti için de önlemler alındı. Bu kapsamda "kapalı çıkma yapılan binalardaki tüm kolonların birbirlerine, her iki yönde kirişlerle bağlanması" kuralı getirildi.
Öte yandan 3 katı geçmeyen binalarda geleneksel yapı anlayışına uygun ve daha ferah mekanlar oluşabilmesi amacıyla kat yüksekliklerinin 4 metreye kadar çıkarılabilmesine imkan tanındı.
Kovid-19 nedeniyle ofis kullanımlarının azalması ve konut ihtiyacının artması dikkate alınarak, atıl durumdaki boş ofislere ilişkin de düzenlemeye gidildi.
Buna göre, 1 Temmuz 2023'den önce ofis veya büro amaçlı yapı ruhsatı düzenlenerek yapımına başlanmış veya yapı kullanma izni düzenlenmiş olan yapılarda, 1 Temmuz 2024'e kadar sonuçlanmak kaydı ile parselin tamamında konut kullanım oranı yüzde 30'u geçmeyecek şekilde kullanım amacı değişikliğine yönelik tadilat ruhsatı düzenlenebilecek. Bu oran belediye meclisi kararıyla yüzde 50'ye kadar çıkartılabilecek.
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