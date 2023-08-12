https://sputniknews.com.tr/20230812/antalya-saglik-il-mudurlugunden-ziyaretci-yasagi-aciklamasi-1074590851.html
Antalya Sağlık İl Müdürlüğü'nden 'ziyaretçi yasağı' açıklaması
Antalya Sağlık İl Müdürlüğü'nden 'ziyaretçi yasağı' açıklaması
Antalya'daki hastanelerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) varyantı ya da buna benzer herhangi bir sebep dolayısıyla ziyaretçi alımı konusunda kısıtlama... 12.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-12T18:00+0300
2023-08-12T18:00+0300
2023-08-12T18:00+0300
koronavirüs
antalya
sosyal medya
kovid-19
koronavirüs
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Bazı sosyal medya mecralarında yer alan "Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Covid-19 varyantı nedeniyle ziyaretçi alınmadığı" yönündeki iddialar üzerine, İl Sağlık Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.Müdürlükten yapılan açıklamada, Antalya il ve ilçelerindeki hastanelerde, Kovid-19 varyantı ya da buna benzer herhangi bir sebep dolayısıyla ziyaretçi alımı konusunda kısıtlamanın söz konusu olmadığı vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:
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antalya, sosyal medya, kovid-19, koronavirüs
antalya, sosyal medya, kovid-19, koronavirüs
Antalya Sağlık İl Müdürlüğü'nden 'ziyaretçi yasağı' açıklaması
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Antalya'daki hastanelerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) varyantı ya da buna benzer herhangi bir sebep dolayısıyla ziyaretçi alımı konusunda kısıtlama olmadığı bildirildi.
Bazı sosyal medya mecralarında yer alan "Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Covid-19 varyantı nedeniyle ziyaretçi alınmadığı" yönündeki iddialar üzerine, İl Sağlık Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.
Müdürlükten yapılan açıklamada, Antalya il ve ilçelerindeki hastanelerde, Kovid-19 varyantı ya da buna benzer herhangi bir sebep dolayısıyla ziyaretçi alımı konusunda kısıtlamanın söz konusu olmadığı vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:
"Vatandaşlarımızın bu türden asılsız iddialara itibar etmemeleri ve sadece yetkili kurumlarca yapılan resmi açıklamaları esas almaları şehrimizin huzuru ve sağlığı önem arz etmektedir."