https://sputniknews.com.tr/20230812/antalya-saglik-il-mudurlugunden-ziyaretci-yasagi-aciklamasi-1074590851.html

Antalya Sağlık İl Müdürlüğü'nden 'ziyaretçi yasağı' açıklaması

Antalya Sağlık İl Müdürlüğü'nden 'ziyaretçi yasağı' açıklaması

Antalya'daki hastanelerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) varyantı ya da buna benzer herhangi bir sebep dolayısıyla ziyaretçi alımı konusunda kısıtlama... 12.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-12T18:00+0300

2023-08-12T18:00+0300

2023-08-12T18:00+0300

koronavirüs

antalya

sosyal medya

kovid-19

koronavirüs

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Bazı sosyal medya mecralarında yer alan "Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Covid-19 varyantı nedeniyle ziyaretçi alınmadığı" yönündeki iddialar üzerine, İl Sağlık Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.Müdürlükten yapılan açıklamada, Antalya il ve ilçelerindeki hastanelerde, Kovid-19 varyantı ya da buna benzer herhangi bir sebep dolayısıyla ziyaretçi alımı konusunda kısıtlamanın söz konusu olmadığı vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

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antalya, sosyal medya, kovid-19, koronavirüs