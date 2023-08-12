https://sputniknews.com.tr/20230812/abd-avrupada-kapasite-dolarsa-ukraynali-pilotlarin-burada-egitilmesine-acigiz-1074579307.html
ABD: Avrupa'da kapasite dolarsa Ukraynalı pilotların burada eğitilmesine açığız
ABD: Avrupa'da kapasite dolarsa Ukraynalı pilotların burada eğitilmesine açığız
Beyaz Saray, Avrupa'da kapasite dolarsa Ukraynalı pilotların F-16 eğitiminin ABD'de verilmesine açık olduklarını bildirdi. 12.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-12T00:12+0300
2023-08-12T00:12+0300
2023-08-12T00:12+0300
ukrayna krizi
ukrayna krizi
ukrayna
abd
abd
f-16
f-16
beyaz saray
john kirby
avrupa
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, çevrim içi basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.Ukraynalı pilotların F-16 eğitimiyle ilgili Kirby, sürecin zaman alacağına işaret ederek, bu hususta Avrupalı ortaklarla çalışmaya devam ettiklerini belirtti.Kirby, Avrupa ülkelerinde kapasite dolarsa Ukraynalı pilotların ABD'de eğitilmesine kesinlikle açık oldukları mesajını verdi.Koordinatör Kirby, Joe Biden yönetiminin, 24 milyar dolardan fazla kısmı Ukrayna'ya yardım için kullanılacak şekilde 40 milyar dolarlık acil durum fonu için Kongre'den onay istemesiyle ilgili ise savaşın ne kadar sürebileceğini bilmediklerini aktararak, bu kapsamda bir ihtiyaç tahmini yapmanın doğru olduğunu savundu.
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ukrayna krizi, ukrayna, abd, abd, f-16, f-16, beyaz saray, john kirby, avrupa
ukrayna krizi, ukrayna, abd, abd, f-16, f-16, beyaz saray, john kirby, avrupa
ABD: Avrupa'da kapasite dolarsa Ukraynalı pilotların burada eğitilmesine açığız
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Beyaz Saray, Avrupa'da kapasite dolarsa Ukraynalı pilotların F-16 eğitiminin ABD'de verilmesine açık olduklarını bildirdi.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, çevrim içi basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Ukraynalı pilotların F-16 eğitimiyle ilgili Kirby, sürecin zaman alacağına işaret ederek, bu hususta Avrupalı ortaklarla çalışmaya devam ettiklerini belirtti.
Kirby, Avrupa ülkelerinde kapasite dolarsa Ukraynalı pilotların ABD'de eğitilmesine kesinlikle açık oldukları mesajını verdi.
Koordinatör Kirby, Joe Biden yönetiminin, 24 milyar dolardan fazla kısmı Ukrayna'ya yardım için kullanılacak şekilde 40 milyar dolarlık acil durum fonu için Kongre'den onay istemesiyle ilgili ise savaşın ne kadar sürebileceğini bilmediklerini aktararak, bu kapsamda bir ihtiyaç tahmini yapmanın doğru olduğunu savundu.