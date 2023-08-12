https://sputniknews.com.tr/20230812/abd-avrupada-kapasite-dolarsa-ukraynali-pilotlarin-burada-egitilmesine-acigiz-1074579307.html

ABD: Avrupa'da kapasite dolarsa Ukraynalı pilotların burada eğitilmesine açığız

ABD: Avrupa'da kapasite dolarsa Ukraynalı pilotların burada eğitilmesine açığız

Beyaz Saray, Avrupa'da kapasite dolarsa Ukraynalı pilotların F-16 eğitiminin ABD'de verilmesine açık olduklarını bildirdi. 12.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-12T00:12+0300

2023-08-12T00:12+0300

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ukrayna krizi

ukrayna krizi

ukrayna

abd

abd

f-16

f-16

beyaz saray

john kirby

avrupa

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, çevrim içi basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.Ukraynalı pilotların F-16 eğitimiyle ilgili Kirby, sürecin zaman alacağına işaret ederek, bu hususta Avrupalı ortaklarla çalışmaya devam ettiklerini belirtti.Kirby, Avrupa ülkelerinde kapasite dolarsa Ukraynalı pilotların ABD'de eğitilmesine kesinlikle açık oldukları mesajını verdi.Koordinatör Kirby, Joe Biden yönetiminin, 24 milyar dolardan fazla kısmı Ukrayna'ya yardım için kullanılacak şekilde 40 milyar dolarlık acil durum fonu için Kongre'den onay istemesiyle ilgili ise savaşın ne kadar sürebileceğini bilmediklerini aktararak, bu kapsamda bir ihtiyaç tahmini yapmanın doğru olduğunu savundu.

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