https://sputniknews.com.tr/20230812/5-saha-icin-5-yil-sureyle-petrol-arama-ruhsati--1074596438.html

5 saha için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı

5 saha için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO), çeşitli illerdeki 5 sahası için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi. 12.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-12T22:53+0300

2023-08-12T22:53+0300

2023-08-12T22:53+0300

ekonomi

türkiye petrolleri anonim ortaklığı (tpao)

petrol

ruhsat

resmi gazete

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/01/14/1052925046_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_385dda307391afb5fec550c699515d0b.jpg

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün, petrol hakkına müteallik kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, TPAO'nun Siirt, Şırnak, Amasya ve Samsun illerinde bulunan 5 sahası için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verilmesi kararlaştırıldı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye petrolleri anonim ortaklığı (tpao), petrol, ruhsat, resmi gazete