https://sputniknews.com.tr/20230812/5-saha-icin-5-yil-sureyle-petrol-arama-ruhsati--1074596438.html
5 saha için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı
5 saha için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO), çeşitli illerdeki 5 sahası için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi. 12.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-12T22:53+0300
2023-08-12T22:53+0300
2023-08-12T22:53+0300
ekonomi
türkiye petrolleri anonim ortaklığı (tpao)
petrol
ruhsat
resmi gazete
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün, petrol hakkına müteallik kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, TPAO'nun Siirt, Şırnak, Amasya ve Samsun illerinde bulunan 5 sahası için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verilmesi kararlaştırıldı.
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türkiye petrolleri anonim ortaklığı (tpao), petrol, ruhsat, resmi gazete
türkiye petrolleri anonim ortaklığı (tpao), petrol, ruhsat, resmi gazete
5 saha için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı
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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO), çeşitli illerdeki 5 sahası için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün, petrol hakkına müteallik kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, TPAO'nun Siirt, Şırnak, Amasya ve Samsun illerinde bulunan 5 sahası için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verilmesi kararlaştırıldı.